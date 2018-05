Ternana Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ternana Avellino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live al Liberati nella 42^ giornata di Serie B (oggi 18 maggio)

18 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Ternana Avellino (Foto LaPresse)

Ternana Avellino sarà diretta dall’arbitro Fourneau; la partita si gioca per la 42^ giornata di Serie B oggi, venerdì 18 maggio, in contemporanea a tutti gli altri incontri di questo ultimo turno del campionato cadetto alle ore 20.30 presso lo stadio Liberati di Terni. La partita a dire il vero avrà importanza solamente per gli ospiti irpini: la Ternana infatti purtroppo è matematicamente retrocessa dopo la sconfitta di settimana scorsa a Vercelli, ora può solo cercare di chiudere bene davanti ai propri tifosi ma il destino degli umbri non cambierà. L’Avellino invece ha 45 punti e deve ancora conquistare la salvezza: un punto a favore è che la squadra di mister Claudio Foscarini non rischia più la retrocessione diretta, tuttavia pende ancora sugli irpini il rischio di ritrovarsi ai playout, l’Avellino deve vincere per festeggiare già oggi la salvezza senza dipendere dai risultati altrui o dalla “lotteria” degli spareggi di fine stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Avellino sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 10, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Liberati anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA AVELLINO

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Ternana Avellino. Cominciando dai padroni di casa, Luigi De Canio dovrebbe schierare la Ternana secondo il modulo 4-3-3: fra i pali Sala; difesa a quattro con Favalli terzino destro, Valjent e Signorini centrali, Zanon a sinistra; Paolucci, Signori e Defendi formeranno il terzetto di centrocampo, mentre in attacco ci attendiamo titolari nel tridente Carretta, Tremolada e Statella. Per l’Avellino di Claudio Foscarini ecco pure il 4-3-3: Radu in porta; Gavazzi terzino destro, Ngawa e Migliorini difensori centrali, Falasco a sinistra; a centrocampo Wilmots, Di Tacchio e Molina, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere in campo Morosini, Castaldo, Bidaoui.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Ternana e Avellino, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Ternana infatti pagherebbe 6,50 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più bassa per la vittoria esterna dell’Avellino, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 1,47. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Liberati infatti è proposto a 4,25.

