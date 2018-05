Totti scrive a Buffon/ "In questi giorni ti capiterà di riavvolgere il nastro della tua carriera"

Francesco Totti ha scritto una lettera al collega Gianluigi Buffon che domani disputerà l'ultima partita con la maglia della Juventus. Parole di grande stima verso l'estremo difensore

18 maggio 2018 Umberto Tessier

Francesco Totti, dirigente della Roma che nella passata stagione ha dato l'addio al calcio giocato, ha scritto, attraverso la Gazzetta dello Sport, una lettera aperta al capitano bianconero Gianluigi Buffon che domani, nel match contro il Verona, disputerà la sua ultima partita con la Juventus. Parole sentite quello di Totti verso un amico con cui ha condiviso la gioia di un mondiale vinto oltre a tantissime sfide esaltanti in campionato. Questi i pensieri espressi da Francesco Totti: "Mi sono sempre trovato a mio agio a ruoli invertiti: io che ostinatamente non riuscivo a staccarmi dalla mia maglia, tu che hai sempre provato a trasmettermi la tua razionalità. Per me è stato difficile, a tratti straziante, chiudere il cerchio. E ora che hai annunciato il tuo addio alla Juventus, caro Gigi, mi sento scaraventato di nuovo nelle sensazioni di dodici mesi fa. Non posso dirti cosa proverai domani, nel tuo stadio. Neanche so cosa ti frullerà nella testa nelle ore successive, quando deciderai se andare avanti o fermarti. Ognuno elabora le cose a modo proprio. Ma sono certo che in questi giorni ti capiterà di riavvolgere il nastro della tua carriera. Ed è bello pensare che nei nostri rispettivi film abbiamo avuto entrambi una parte. Ci siamo incrociati da piccoli, siamo diventati a poco a poco capitani e uomini. Abbiamo difeso la stessa maglia, quella azzurra. E lottato rispettivamente per l’altra pelle: quella giallorossa io, quella bianconera tu".

I DUBBI DI BUFFON SUL SUO FUTURO

Gianluigi Buffon, nel match contro il Verona, disputerà ufficialmente la sua ultima partita con la casacca bianconera. Al momento l'unica certezza dell'estremo difensore è l'addio alla Juventus ma non al calcio giocato, Buffon ha infatti sottolineato che si prenderà una decina di giorni per decidere definitivamente riguardo il futuro prossimo. Su di lui ci sarebbe infatti il Psg che avrebbe già presentato una proposta di contratto. L'indiscrezione arriva direttamente dalla Francia, dove il quotidiano Le Parisien ha pubblicato la notizia sulla propria edizione online. La proprietà qatariota avrebbe offerto a Buffon un biennale molto ricco. Per Buffon quindi ci sarebbe anche l'occasione per riprovare l'assalto alla Champions League, vero e proprio cruccio di una carriera fantastica. Pochi giorni e scopriremo quindi tutto sul futuro di uno dei portieri più forti, se non il più forte, di tutti i tempi.

