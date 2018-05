Venezia Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

18 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Pescara (LaPresse)

Venezia Pescara sarà diretta dall’arbitro Serra; la partita della 42^ giornata di Serie B si gioca oggi, venerdì 18 maggio, in contemporanea a tutti gli altri incontri di questo ultimo turno del campionato cadetto alle ore 20.30 presso lo stadio Penzo del capoluogo veneto. La partita sarà importante per entrambe le compagini: il Venezia è quinto con 66 punti ed è già certo di un posto ai playoff, traguardo notevole per una squadra neopromossa. Tuttavia la posizione esatta dei lagunari nella griglia degli spareggi promozione va ancora definita e questo è un dettaglio che potrebbe avere grandissima importanza, dunque il Venezia sicuramente andrà alla ricerca della vittoria. Dall’altra parte però la posta in palio potrebbe essere fondamentale anche per il Pescara, che è ad un passo dalla salvezza, che però non è ancora del tutto certa. Basterebbe un pareggio per essere tranquilli, ma in caso di sconfitta potrebbero scattare scomodi calcoli su classifiche avulse e confronti di scontri diretti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Pescara sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 5, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Penzo anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PESCARA

Andiamo adesso a leggere le probabili formazioni di Venezia Pescara. Cominciando dai padroni di casa, il mister Simone Inzaghi dovrebbe schierare il Venezia secondo il modulo 3-5-2: Audero in porta; retroguardia a tre composta da Cernuti, Domizzi e Modolo; nel folto centrocampo a cinque dei lagunari ecco da destra a sinistra Bruscagin, Falzerano, Stulac, Suciu e Garofalo; infine il tandem d’attacco formato da Zigoni e Marsura. Per il Pescara di Giuseppe Pillon ecco invece il 4-3-3: Fiorillo fra i pali; Fiamozzi terzino destro, Gravillon e Bovo difensori centrali, Crescenzi a sinistra; Machin, Falco e Valzania a comporre il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente d’attacco dovremmo vedere Mancuso, Pettinari e Capone.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Venezia e Pescara, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Venezia infatti pagherebbe 2,75 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna del Pescara, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 5,25. Curiosamente però è il pareggio l’esito considerato più probabile e con una quota insolitamente bassa per il segno X, che per la sfida del Penzo infatti è proposto a 1,83.

