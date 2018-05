Caen Psg / Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Caen Psg: info streaming video e tv del match valido nella 38^ e ultima giornata della Ligue 1 francese. La compagine di Emery è già campione nazionale.

19 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Caen Psg (LaPresse)

Caen-Psg, diretta dall’arbitro Gautier, è la partita in programma oggi sabato 19 maggio al Stade Michel d’Ornano: fischio d’inizio atteso alle ore 21.00 nella 38^ e ultima giornata del Campionato della Ligue 1. Anche la prima serie francese giunge al termine, ma ricordiamo che il titolo è già stato consegnato da tempo nelle mani della compagine parigina. Se quindi oggi la squadra di Emery di fatto festeggerà in trasferta il settimo scudetto di Francia e quindi può permettersi di scendere in campo scarica, non così la squadra del Caen. I rossoblu infatti approdano a questo ultimo turno della Ligue 1 in una situazione davvero delicata nella classifica aggiornata: al momento occupano la 17^ posizione, l’ultima valida per la salvezza, a quota 37 punti e solo 3 di distacco da Tolosa, che è in piena zona rossa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Caen e Psg non sarà visibile in diretta tv: Premium che detiene in esclusiva i diritti per la Ligue 1 ha deciso di dare spazio a tutti i campi oggi impegnati nella 38^ giornata di campionato visto che vigerà la contemporaneità dei fischi d’inizio. Ecco quindi la trasmissione Diretta Ligue 1 con collegamenti su tutti i campi per le azioni salienti e i gol. Appuntamento quindi ai canali Premium Sport e Premium Sport HD, con diretta streaming video garantita alle ore 21.00 tramite l’app delicata Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI CAEN PSG

Vista la delicata sfida di questa sera e l’avversario in questo 38^ turno, non ci sorprende che Patrice Grande, tecnico del Caen voglia puntare sul 11 titolare. Ecco quindi che in campo questa sera vedremo il 4-3-1-2 per i rossoblù che punteranno tutto su Vercoutre tra i pali: davanti al numero 1 ecco uno schieramento a 4 con Bessat, Da Silva, Djiku e Guilbert. Pochi i dubbi in mediana con Ait e Feret confermati: a completare il reparto si sarà uno tra Deminguet e Peetersen. Per il reparto avanzato vedremo Rodelin in mediana con Santini e Crivelli prime punte, pur con Sankoh pronto all’occorrenza dalla panchina.

Non ci attendiamo grandi sorprese invece per la probabile formazione del Paris Saint Germain, per il quale il match di questa sera si tratta solo di una passerella, avendo già vinto da tempo il titolo nazionale. Ecco quindi che il tecnico potrebbe confermare gran parte dei giocatori visti in campo pochi giorni fa con il Rennes, benché qui il club parigino abbia incassato un’imprevedibile sconfitta. Ecco quindi che nel classico 4-3-3 del Psg vedremo Areola tra i pali con di fronte a sè in difesa il quartetto cno Berchiche, Kimpembe, Marquinhos e Meunier. Pochi i dubbi in mediana: qui vedremo Thiago Motta, alla sua ultima presenza con la maglia del club, assieme a Diarra e Lo Celso. Per l’attacco la lista degli indisponibile lascia poche scelte a Emery: le maglie da titolari verranno date a Di Maria e Mbappe, con uno tra Nkunku e Draxler a completare sull’esterno.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la squadra parigina arrivi in campo con nessun obbiettivo e dopo il KO maturato con il Rennes, è impossibile non vedere il club di Emery come favorito alla partenza. Ecco quindi che secondo le quotazioni date dalla snai per l’1x2 la vittoria del Caen è stata quotata a 5,00 mentre il successo del Psg è stato valutato a 1.70: pareggio fissato invece a 3.80.

