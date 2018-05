Chelsea Manchester United/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Chelsea Manchester United: info streaming video e tv della finale della Fa Cup 2018. In campo i Blues e i Red Devis per l'ultima coppa della stagione del calcio inglese.

19 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Chelsea Manchester United (LaPresse)

Chelsea Manchester United, diretta dall’arbitro Michael Oliver, è la partita in programma oggi a Wembley: fischio d’inizio fissato per le ore 18.15 secondo il fuso orario italiano, per la finalissima della Fa Cup 2018. Anche questa edizione della Coppa d’Inghilterra giunge al termine: in campo però non vi sono i campioni in carica dell’Arsenal, ma due dei protagonisti di questa stagione di calcio inglese ovvero i Blues di Conte e i Red Devils di Jose Mourinho. La posta in palio e i concorrenti chiamati in campo questo pomeriggio promettono sicuro spettacolo: il cammino poi condotto da entrambe le formazioni per giungere a Wembley oggi poi è stato altrettanto significativo. Ricordiamo infatti che il Chelsea ha trovato la finale battendo per 2-0 il Southampton in semifinale e prima affrontando Norwich, Newcastle, Hull e Leicester. Per il Manchester united invece il cammino ha visto il Tottenham in semifinale (vittoria per 2-1) e a ritroso nel tabellone Brighton, Huddersfield, Yeovil e Derby.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE

Ricordiamo che la partita tra Chelsea e Manchester United, prevista alle ore 18.15 quale finale della FA cup 2018, sarà visibile in diretta tv solo sulla piattaforma satellite di Sky. Diretta tv prevista quindi al canale Fox Sport HD, al numero 2014 del telecomando con diretta streaming video del match garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER UNITED

Con il campionato ormai finito e praticamente nessun’altro impegno di rilievo per questo finale di stagione, ecco che sia Conte che Mourinho non avranno nessun problema a mettere in campo la loro formazione tipo, anche perchè la posta e il titolo in palio questa sera sono ben significativi. Considerando quindi le probabili formazioni in casa del Chelsea ecco che il tecnico italiano dovrebbe puntare sul classico 3-4-1-2, con Courtois atteso tra i pali. Di fronte al numero 1 ecco la difesa a tre con Azpilicueta al centro e il duo Christensen-Rudiger ai lati, benchè Cahill rimanga a disposizione dalla panchina. In avanti spazio a Kantè e Bakayoko con Alonso e Moses attesi alle fasce: occhio però a Fabregas in panchina e a Emerson che potrebbero entrare in campo al bisogno. Per l’attacco pochi i dubbi: William sosterrà Hazard e Giroud, benchè dalla panchina Pedro e Alvaro Morata potrebbero essere i jolly del match.

Per le probabili formazioni del Manchester United segnaliamo che il modulo di riferimento di Mourinho per questa finale della Fa Cup potrebbe essere il 4-2-3-1. Tra i pali ovviamente non mancherà De Gea: di fronte ecco il quartetto con Lindelof e Smailing avanti, mentre toccherà al duo Young-Valencia a coprire le fasce. Per la mediana spazio al duo Matic-Herrara con Pogba al centro del reparto offensivo. In attacco però la maglia di prima punta è contesa da Lukaku e Rashford, mentre sugli esterni i titolari saranno Sanchez Lingard, con Martial però pronto dalla panchina dei Red Devils. Da segnalare che non appare affatto impossibile che lo Special One possa optare per il 4-3-3: in tal caso il centrocampo vedrà titolari Herrera, Matic e Pogba, benché l’ingresso di Fellaini non è da escludere.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficile fare un pronostico certo dell’esito di questa finale di Fa Cup: considerando però le quote date dalla snai vediamo che nell’1x2 il successo del Chelsea è stato dato a 2,85, mentre la vittoria del Manchester United è stata quotata a 2.60, con il pareggio fissato invece a 3.10.

