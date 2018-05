Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (14^ tappa, oggi)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, ma lo Zoncolan potrebbe portare grandi novità (oggi 19 maggio)

19 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia 2018: Simon Yates è la maglia rosa (LaPresse)

La classifica del Giro d’Italia 2018 certamente cambierà oggi, con l’attesissimo, affascinante e temuto arrivo in cima allo Zoncolan che ci darà un’idea molto più chiara sulle condizioni di tutti i pretendenti al successo finale nella classifica generale di questo Giro d’Italia numero 101. In primo piano naturalmente ci sarà il britannico Simon Yates, che è sempre la maglia rosa. Ieri è stata finalmente una giornata tranquilla per il britannico della Mitchelton-Scott e per tutto il gruppo, l’ideale alla vigilia di una giornata difficile e impegnativa come quella di oggi. Lo Yates visto sull’Etna, sul Gran Sasso e ad Osimo dovrebbe cercare di approfittare dello Zoncolan per aumentare ulteriormente il proprio vantaggio sugli inseguitori, anche se naturalmente la salita friulana sarà molto diversa da quelle affrontate finora. Sulla carta comunque lo Zoncolan dovrebbe essere più favorevole a Yates piuttosto che a Tom Dumoulin, che potrebbe patire una salita lunga e dalla grande pendenza, come era successo l’anno scorso nella tappa di Bormio: per l’olandese oggi potrebbe essere un giorno da vivere in difesa per perdere il meno possibile in vista della cronometro, anche se sullo Zoncolan nessuno farà calcoli, ci sarà semplicemente da dare tutto.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2018: GLI ALTRI BIG

Dietro la coppia Yates-Dumoulin, gli altri due big di primo piano finora sono Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo, rispettivamente terzo a 1’04” e quarto a 1’18”. I distacchi sono ancora piccoli, però il francese e il lucano per ora sono in seconda fila: entrambi sono inferiori a Dumoulin a cronometro ed entrambi finora sono andati più piano di Yates in salita. Di certo possono puntare al podio, ma lo Zoncolan ci potrà dire se saranno anche autorevoli candidati per la vittoria finale. Chi di certo da oggi deve cambiare ritmo sono però altri, soprattutto Chris Froome ma anche Fabio Aru e Miguel Angel Lopez. Il britannico è stato senza dubbio finora la grande delusione del Giro d’Italia: doveva essere il punto di riferimento di tutta la Corsa Rosa, invece non è nemmeno nei primi dieci; anche il sardo e il colombiano sono rimasti finora decisamente sotto le attese, ma da oggi arriva il loro terreno ideale e di conseguenza dovranno cambiare marcia. Fra gli italiani speriamo anche in Davide Formolo, lontano dalla vetta a causa della caduta il giorno dell’Etna, ma sicuramente in ottima forma: punterà molto sul successo di tappa nel giorno più prestigioso.

LE ALTRE GRADUATORIE

Dando adesso uno sguardo alle altre classifiche del Giro d’Italia 2018, cominciamo dalla maglia ciclamino perché ieri Elia Viviani ha respinto l’attacco di Sam Bennett al primato nella classifica a punti; oggi però per i velocisti ci sarà solamente da salvarsi e arrivare al traguardo entro il tempo massimo. Lo Zoncolan riaccenderà invece la sfida per le altre due maglie: nella classifica dei giovani resta in maglia bianca l’ecuadoriano Richard Carapaz, tuttavia incombe al secondo posto il colombiano Miguel Angel Lopez, che sulle grandi montagne potrebbe essere pericolassimo per il nome nuovo della Movistar, anche perché come abbiamo già accennato il capitano della Astana avrebbe anche ambizioni più grandi nella generale. Nella classifica dei Gpm invece è sempre al comando Simon Yates: come è normale che sia però il britannico indosserà anche oggi la maglia rosa, dunque la maglia azzurra sarà ancora sulle spalle del compagno di squadra Esteban Chaves, che almeno in questa graduatoria resta il primo inseguitore di Yates, indiscutibilmente finora il più forte in salita. Oggi i punti in palio sui numerosi Gpm saranno davvero tanti, la graduatoria degli scalatori questa sera avrà certamente un aspetto molto diverso.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 55h54'20"

2 Tom Dumoulin (Ned) +47"

3 Thibaut Pinot (Fra) +1'04"

4 Domenico Pozzovivo (Ita) +1'18"

5 Richard Carapaz (Ecu) +1' 56"

6 George Bennett (Nzl) + 2'09"

7 Rohan Dennis (Aus) +2'36"

8 Pello Bilbao (Spa) +2'54"

9 Patrick Konrad (Aut) + 2'55"

10 Fabio Aru (Ita) + 3'10''

© Riproduzione Riservata.