Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile: a chi andrà la Scarpa d’Oro? (38^ giornata)

Classifica Marcatori Serie A: alla vigilia della 38^ giornata, l'ultima del campionato, il capocannoniere rimane Ciro Immobile, ma è duello con Mauro Icardi per la Scarpa d'oro.

19 maggio 2018 Michela Colombo

Ciro Immobile (LaPresse)

E’ tempo di verdetti: si giocherà in questo weekend la 38^ giornata e ultima del campionato di Serie A e tutti si chiedono a chi andrà la tanto prestigiosa Scarpa d’oro. Il trofeo è ben prestigioso ma la lotta è ben difficile come evidenzia bene la classifica dei marcatori della Serie A, stilata alla viglia di questo intenso turno. Ecco che per il momento rimane capocannoniere del primo campionato italiano Ciro Immobile: per il bomber biancoceleste questa è l’ennesima settimana passata in vetta a questa graduatoria dove vanta ancora ben 29 gol firmati. La posizione di Immobile è però delicata: il pupillo di Inzaghi è stato infatti a lungo fuori per infortunio e la sua presenza in campo nella 38^ giornata è affatto scontata. Di fatto l’obbiettivo dei 30 gol in Serie A e della Scarpa d’oro è vicinissimo ma non abbiamo scordare che il rischio di vedersi scivolare via dalle mano il trofeo è altissimo. A una sola lunghezza di distacco infatti la classifica dei marcatori vede Mauro Icardi: il capocannoniere dell’Inter infatti ha finora firmato 28 reti e vede il traguardo finale.

GLI ALTRI MARCATORI

Giunti alla 38^ giornata del campionato, possiamo dire che il duello per il miglior bomber del campionato è ormai affare di Immobile e Icardi: non per questo i nomi che vengono dopo di loro nella classifica dei marcatori non faranno di tutto per migliorare i propri numeri. Fermo al terzo gradino del podio per esempio troviamo Paulo Dybala, che di reti per la Juventus, già campione d’italia, ne ha firmate già 22: a tre gol di distacco ecco poi Quagliarella e a 4 l’azzurro Mertens, quinto. Il sesto piazzamento però vede ben due giocatori a confronto ovvero il giallorosso Dzeko e il bianconero Higuain: fermo a 13 reti invece Simeone della Fiorentina. A chiudere la top ten della classifica dei marcatori della Serie A ben due nomi ovvero quelli di Lasagna e Milinkovic Savic, che rispettivamente per Udinese e Lazio hanno messo a bilancio ben 12 gol a testa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

1 Immobile (Lazio) 29

2 Icardi (Inter ) 28

3 Dybala (Juventus) 22

4 Quagliarella (Sampdoria) 19

5 Mertens (Napoli) 18

6 Dzeko (Roma), Higuain (Juventus) 16

8 Simeone (Fiorentina) 13

9 Lasagna (Udinese), Milinkovic Savic (Lazio) 12

10 Falque (Torino), Luis Alberto (Lazio), Perisic (Inter), Zapata (Sampdoria), Ilicic (Atalanta), Inglese (Chievo), Pavoletti (Cagliari) 11

© Riproduzione Riservata.