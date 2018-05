Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 38^ giornata : chi schierare nell’ultimo turno

Consigli Fantacalcio Serie A: le nostre dritte in vista 38^ giornata, l'ultima del campionato italiano. Su chi puntare per questo ultimo banco di prova dei fantallenatori?.

19 maggio 2018 Michela Colombo

Giovanni Simeone (LaPresse)

Il campionato della Serie A è vicino alla sua chiusura: si giocherà infatti in questo weekend la 38^ e ultima giornata della prima serie italiana e ovviamente non potevano mancare i nostri consigli per il fantacalcio. Su chi quindi i fantallenatori dovranno puntare per questo intenso turno? Di certo alcuni verdetti sono già stati dati: la Juventus è già campione d’Italia come il Verona e il Benevento sono già certi della loro retrocessione. Tanti però ancora i verdetti da decidere: vediamo quindi chi saranno i big che potrebbero prendere un buon voto in questo turno. Partendo dall’unico anticipo del sabato, previsto tra Juventus e Verona alle ore 15.00 ovviamente consigliamo dii scommette sui giocatori della Vecchia Signora, che vorrà dare ancora spettacolo: da evitare i giocatori all’hellas da cui difficilmente ci si aspetta un moto d’orgoglio all’ultimo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, LE PARTITE DI DOMENICA

Per le 9 sfide programmate per domenica partiamo dal match atteso alle 15.00 tra Genoa e Torino: qui attenzione a Belotti, fresco di gol contro la Spal e Lapadula, la certezza di Ballardini in attacco in caso di forfait di Quagliarella. In Cagliari-Atalanta attenzione a Cristante e Pavoletti sempre al top della condizione, mentre consigliamo di lasciare in panchina Farias. In Chievo-Benevento ci attendiamo invece grandi cose da Brignola e Diabate: poche le chance dei clivensi, dove però spicca Giaccherini, che ha voglia ancora di sorprendere i fan. Per Milan-Fiorentina invece riflettori puntati su Simeone, mentre per i rossoneri dovrebbe rimanere in panchina Biglia, ancora fuori gioco: in campo per Napoli-Crotone ci attendiamo ancora un ottimo voto da Simy e Trotta, mentre in casa azzurra lasciamo in panchina Callejon, decisamente fuori forma. Al Mazza per la sfida tra Spal e Sampdoria suggeriamo di puntare su Kowniacki e Antenucci per il gol salvezza: alla Dacia Arena per Udinese-Bologna, puntiamo su Lasagna, sempre un certezza in attacco e a Verdi, il primo a dare spirito alla formazione dei felsinei. Per chiudere alla grande ecco i due posticipi delle 20.45: in Inter-Lazio c’è solo il nome di Mauro Icardi. Il bomber nerazzurro è a un passo dalla vittoria della Scarpa d’oro e si tratta di un buon voto sicuro. Per il match tra Sassuolo e Roma, occhi puntati di El Shaarawy e Dzeko, due certezze nell’ultima giornata: in casa neroverde però lasciamo in panchina Magnanelli.

© Riproduzione Riservata.