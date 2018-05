Cuneo Gavorrano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Cuneo Gavorrano, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Andata dei playout di Serie C, per il girone A: settimana prossima il ritorno

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cuneo Gavorrano, playout Serie C girone A (Foto LaPresse)

Cuneo Gavorrano si gioca alle ore 18:00 di sabato 19 maggio: al Fratelli Paschiero va in scena la partita valida come andata dei playout di Serie C 2017-2018. Siamo nel girone A, e la formula dice che la settimana prossima verrà disputato il ritorno a campi invertiti; non sono previsti tempi supplementari o rigori e si seguono le regole UEFA, dunque con la differenza reti a determinare la vincente. Questo significa che in caso di reti identiche a salvarsi sarebbe il Gavorrano, che si è piazzato meglio nella classifica della stagione regolare e in virtù di questo gioca anche il ritorno in casa. Chiaro dunque l’obiettivo del Cuneo: i piemontesi devono necessariamente vincere una partita per evitare la retrocessione in Serie D.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cuneo Gavorrano non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia per tutti gli appassionati il grande appuntamento è come al solito su elevensports.it, dunque in diretta streaming video grazie al portale che ha sostituito il vecchio Sportube, e che vi permetterà di assistere a questa partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Due le modalità per accedere al servizio: un abbonamento alla piattaforma oppure l’acquisto del singolo evento.

RISULTATI E PRONOSTICI

Il Cuneo può e deve mangiarsi le mani: ha avuto a lungo la possibilità di giocare il playout con il vantaggio del fattore campo ma, perdendo le ultime tre partite, ha permesso al Gavorrano di avvicinarsi in classifica e di effettuare il sorpasso all’ultima giornata. I piemontesi arrivano allo spareggio salvezza nel peggiore dei modi: una condizione fisica non ottimale, che ha impedito alla squadra di esprimersi e fare risultati. Lo dimostra il fatto che nelle ultime nove partite della stagione regolare sono arrivati soltanto 6 punti, e soprattutto che in questo lasso di tempo il Cuneo ha segnato appena tre gol; uno di questi per di più è stato inutile perché arrivato nella sconfitta per 3-1 ad Alessandria, che ha definitivamente sancito il ribaltone in classifica. Il Gavorrano è terzultimo anche grazie alla vittoria per 2-0 di fine marzo; una delle quattro affermazioni arrivate nelle ultime otto partite (13 punti) a conferma del fatto che i toscani, neopromossi dalla Serie D, sono riusciti a girare le carte in tavola e con un girone di ritorno di livello hanno ottenuto quello che si può considerare un doppio traguardo, ovvero evitare la retrocessione diretta (è stato un lungo testa a testa con il Prato in questo senso) e arrivare al playout con il vantaggio del campo, cosa che permette alla squadra di pareggiare due volte per salvarsi. Il che non significa che i toscani giocheranno per non perdere, ma certamente dal punto di vista psicologico questo può essere un punto non indifferente per mantenere la categoria.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO GAVORRANO

Realisticamente l’’unica decisione che William Viali deve prendere per il suo Cuneo è sulla diffida di Zamparo; la partita da vincere però è questa, dunque l’attaccante sarà titolare al fianco di Galuppini e con il supporto di Schiavi, che sarà il trequartista. A centrocampo agisce Rosso come regista basso, mentre Gerbaudo e Cristini (in gol al Moccagatta) saranno le due mezzali di riferimento; in difesa Zigrossi e Conrotto si piazzano a protezione del portiere Stancampiano, sulle fasce ci saranno invece Baschirotto e Sarzi. Giancarlo Favarin dovrebbe confermare il Gavorrano che ha battuto la Pistoiese: Falcone tra i pali, difesa con tre centrali in Marchetti, Mori e Ropolo con Gemignani e Favale che giocheranno larghi, dovendo anche aumentare la spinta in fase di possesso e aiutare i due interni Damonte e Vitiello. Remedi giocherà da playmaker, all’occorrenza andando a dare una mano alle due punte; qui, Brega e Moscati partono favoriti ma attenzione a Barbuti, entrato dalla panchina e autore del gol che ha permesso il sorpasso in classifica.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha quotato questa partita e ci dà informazioni secondo le quali il Cuneo parte favorito, anche se comunque c’è equilibrio tra le due squadre: il segno 1 per la vittoria dei piemontesi vale infatti 2,15 mentre la quota posta sul segno 2, per l’affermazione esterna del Gavorrano, ha un valore di 3,20. Potrete anche scommettere sull’eventualità del pareggio: in questo caso il segno X vi permetterebbe di guadagnare, con questo bookmaker, una cifra pari a 3,05 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

