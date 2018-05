Fondi Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Fondi Paganese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote orario e risultato live. Andata dei playout per il girone C della Serie C, il ritorno tra una settimana

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fondi Paganese, playout Serie C girone C (Foto LaPresse)

Fondi Paganese si gioca al Purificato con calcio d’inizio alle ore 16:00 di sabato 19 maggio; siamo nell’andata dei playout di Serie C 2017-2018, e qui si deciderà – dopo il ritorno della prossima settimana – quale delle due squadre otterrà la salvezza e quale invece dovrà retrocedere in Serie D. Enorme vantaggio per la Paganese, che potrà permettersi di pareggiare due volte: infatti in caso di differenza reti uguale a rimanere nella categoria sarà la squadra meglio piazzata in classifica, in più i campani potranno anche giocare la partita di ritorno tra le mura amiche, cosa che può essere leggermente determinante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fondi Paganese non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia per tutti gli appassionati il grande appuntamento è come al solito su elevensports.it, dunque in diretta streaming video grazie al portale che ha sostituito il vecchio Sportube, e che vi permetterà di assistere a questa partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Due le modalità per accedere al servizio: un abbonamento alla piattaforma oppure l’acquisto del singolo evento.

RISULTATI E PRONOSTICI

Caso strano quello del Fondi, ma sostanzialmente riassuntivo di quanto giocare in Serie C sia difficile: l’anno scorso i laziali erano neopromossi e, con Sandro Pochesci in panchina, avevano stupito tutti gli addetti ai lavori per il livello di gioco e la qualificazione ai playoff. Dodici mesi più tardi il Fondi si ritrova invece penultimo nel girone C, davanti al solo Akragas che ha fatto purtroppo una sorta di campionato a parte; ad aggiungere difficoltà a questo playout c’è poi il fatto che la squadra sia in caduta libera, avendo vinto solo due volte nel girone di ritorno con una mole di 13 sconfitte sul groppone. Insomma: non c’era modo peggiore per arrivare allo spareggio salvezza, considerando che l’ultima partita è stata una sconfitta interna contro il Bisceglie subendo 4 gol. Non che la Paganese sia messa meglio, anzi: perdendo contro Sicula Leonzio e Lecce i campani non sono riusciti a centrare la salvezza diretta, resa possibile dalla forte penalizzazione inflitta al Matera. Mentre altre squadre (su tutte la Fidelis Andria) hanno fatto il passo avanti, la Paganese ha perso 6-0 a Catania dopo essere caduta in casa contro il Siracusa, e il ko interno contro la Sicula ha definitivamente chiuso le porte. Se non altro nel finale c’è stato uno 0-0 contro il Catanzaro, che dà fiducia più che altro per avere mantenuto la porta inviolata; sia come sia a questa sfida si presentano due squadre che certamente non attraversano il loro miglior periodo di forma.

PROBABILI FORMAZIONI FONDI PAGANESE

Pasquale Luiso schiera il Fondi con il 4-2-3-1: Nolé è rientrato appena in tempo e gioca sulla trequarti con Addessi e Ciotola larghi, mentre ovviamente la prima punta è Mastropietro . A centrocampo sarà importante il lavoro di Vasto e Quaini, che dovranno fare filtro ma anche essere bravi a impostare l’azione; in difesa ci saranno Mangraviti e Polverini centrali a protezione del portiere Elezaj, sulle corsie laterali invece spingeranno Tommaselli e Ghinassi. La Paganese di Fabio De Sanzo gioca con il 3-5-2: Tazza e Della Corte sono gli esterni pronti ad aiutare una linea difensiva composta da Dinielli, Acampora e Carini davanti a Lys Gomis – che però non è al top: pronto Riccardo Galli – mentre in mediana la qualità di Tascone sarà supportata dagli interni Bensaja e Maiorano. La coppia adibita ai gol è invece composta da Cernigoi e Cuppone, quest’ultimo sembra infatti essere in vantaggio su Talamo.

QUOTE E PRONOSTICO

Fondi e Paganese si affrontano in una partita che secondo i bookmaker dell’agenzia di scommesse Snai viaggia sui binari dell’equilibrio: è interessante notare ad esempio come le quote poste sui segni X e 2, vale a dire le eventualità di un pareggio o di una vittoria esterna dei campani, abbiano lo stesso valore e cioè 3,05. La scommessa meno redditizia è quella sul segno 1, che dovrete giocare per la vittoria del Fondi: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 2,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

