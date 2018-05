Formula E/ Gp Berlino 2018 streaming video e diretta tv: qualifiche e gara, classifica, vincitore e podio

Diretta Formula E GP Berlino 2018: streaming video e tv. Oggi qualifiche e gara nella capitale della Germania: classifica, vincitore e podio (19 maggio)

19 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula E - LaPresse

Oggi, sabato 19 maggio, torna protagonista la Formula E: l’appuntamento è con l’ePrix di Germania 2018 sul circuito di Berlino. La Formula E dunque fa tappa nella capitale tedesca per un appuntamento ormai tradizionale, visto che nei quattro Mondiali della nuova categoria riservata alle monoposto elettriche non è mai mancata una gara a Berlino. Tre di queste (compresa quella di oggi) sono state disputate sul circuito realizzato nell’ex aeroporto di Tempelhof, che sorge nel cuore della città. Il tracciato di Berlino misura 2,375 km e sarà caratterizzato da un totale di 10 curve. Andiamo a conoscere subito quali saranno gli appuntamenti della giornata di oggi: la prima notizia fondamentale da dare è relativa al fatto che qualifiche e gare sono tutte previste nella stessa giornata. Sarà dunque un sabato ricchissimo: appuntamento alle ore 14.00 per le qualifiche, che culmineranno alle ore 14.45 con la Super Pole riservata ai cinque migliori piloti della prima fase dell’ora di prove ufficiali, poi alle ore 18.00 ecco la partenza della gara, l’ePrix di Berlino che fa seguito alle gare di Roma e Parigi, proseguendo dunque un vero e proprio giro fra le capitali d’Europa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP GERMANIA 2018 DI FORMULA E, BERLINO

L’ePrix di Berlino sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E. Tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire la lunga giornata berlinese della Formula E, che sarà disponibile tramite i canali Mediaset, che detiene i diritti esclusivi per l'Italia per il Mondiale di Formula E. Sia la sessione delle qualifiche sia la gara saranno infatti visibili in diretta tv in chiaro sul canale Italia 2, che trovate al numero 35 del telecomando, ma il Gran Premio sarà visibile anche su Italia 1. La telecronaca sarà affidata a Nicola Villani e Francesco Neri. La diretta streaming video di entrambe le sessioni sarà garantita sul portale Sportmediaset.com, che offrirà la visione degli appuntamenti di questo sabato 19 maggio 2018 in maniera libera e gratuita.

FORMULA E, GP BERLINO 2018: I PROTAGONISTI

La Formula E arriva a Berlino per la nona gara stagionale, dunque la situazione nella classifica del Mondiale Piloti è decisamente molto interessante, anche perché se otto sono gli Prix già affrontati ne restano solamente quattro da affrontare - compreso quello di oggi - e di conseguenza il Mondiale sta per vivere la sua fase decisiva. Il leader è il francese Jean Eric Vergne, forte di ben 147 punti, gli ultimi dei quali arrivati con la vittoria a Parigi nello scorso Gp, che naturalmente ha ulteriormente rafforzato il primato di Vergne. Per lui sono 31 le lunghezze di vantaggio su Sam Bird, secondo a quota 116 punti anche grazie alla vittoria a Roma. Più lontani tutti gli altri, a cominciare da Felix Rosenqvist, che è terzo con 86 punti e un brusco rallentamento nelle ultime gare, che hanno identificato Bird come unico credibile rivale di Vergne.

