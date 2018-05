Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (14^ tappa San Vito Zoncolan)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 14^ tappa San Vito-Zoncolan: percorso e orari, ci attende l'arrivo in salita più difficile sullo Zoncolan (oggi 19 maggio)

19 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: la salita dello Zoncolan nel 2014 (LaPresse)

Quattordicesima tappa, San Vito al Tagliamento-Zoncolan: basta il nome per capire che oggi sarà una delle giornate più importanti del Giro d’Italia 2018. Lo Zoncolan è senza ombra di dubbio una delle salite più difficili d’Europa, rivaleggia probabilmente solo con il Mortirolo e l’Angliru: sarà questa la salita simbolo dell’edizione numero 101 del Giro d’Italia, che poi nella terza settimana ci proporrà diverse altre tappe di montagna, ma nessuna così difficile come lo Zoncolan, quinto arrivo in salita di questo Giro. Con tutto il rispetto per quelli affrontati finora, oggi sarà un’altra cosa: gli scalatori puri si devono scatenare, i passisti devono resistere, tutti gli altri punteranno semplicemente ad arrivare, sani, salvi ed entro il tempo massimo al traguardo. In ogni caso, saranno complimenti per tutti, anche perché questa tappa sarà difficile già prima della salita finale: andiamo allora a scoprire più nel dettaglio cosa ci attende in questa San Vito al Tagliamento-Zoncolan di 186 km, frazione interamente friulana fra le province di Pordenone e Udine.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la quattordicesima tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO SAN VITO AL TAGLIAMENTO ZONCOLAN

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 11.50 da San Vito al Tagliamento. Si comincerà ad avere un assaggio di ciò che ci attende già dopo circa 40 km, quando la corsa affronterà il Monte di Ragogna, primo Gpm di giornata. Sarà una salita di terza categoria e lunga solamente 2,8 km, ma quasi sempre oltre il 10% e con punte di pendenza massima fino al 16%. Discesa e quasi subito un’altra salitella, stavolta verso il primo traguardo volante che sarà collocato a Forgaria nel Friuli al km 57,8. Il secondo Gpm di giornata sarà collocato ad Avaglio al km 106: anche questa sarà una salita di terza categoria, che misurerà 4,5 km e avrà pendenze più dolci della precedente, ma nel tratto centrale non mancherà uno strappo al 15%. Il gioco però si farà davvero duro subito dopo il secondo traguardo volante, quello posto a Paularo al km 138,1. Appena usciti dal centro abitato ci sarà infatti da affrontare il Passo Duron, difficile già dal nome decisamente evocativo: sarà un Gpm di seconda categoria perché misurerà “solo” 4,4 km, ma spesso oltre il 10% e con una punta di pendenza massima addirittura al 18% nella prima parte. Allo scollinamento saremo al km 142,5, dopo la discesa si ricomincerà subito a salire verso il Gran Premio della montagna di terza categoria di Sella Valcalda-Ravascletto (km 165,8), ascesa di 7,6 km meno impegnativa della precedente, ma con una punta massima comunque al 12% per non farci mancare nulla. Tutto questo però sarà semplicemente l’antipasto: infatti al termine della discesa arriveremo ad Ovaro, dove lo Zoncolan comincia. Subito i numeri, tanto per far capire di che cosa si tratta: 10,1 km di salita con un dislivello di 1203 metri, il che significa una pendenza media pari all’11,9%, mentre le punte di pendenza massima toccheranno il 22%. Nella parte centrale per diversi chilometri non si scende mai sotto il 15%, si rifiaterà un attimo solo a circa 3 km dall’arrivo quando ci sarà un breve tratto più facile, dove chi avrà ancora energie potrà accelerare e magari paradossalmente mandare ancora più in crisi chi invece non avrà più niente da spendere. Negli ultimi 1500 metri lo Zoncolan tornerà ad essere cattivo, con due strappi rispettivamente al 18 e al 16%; da ricordare anche le tre gallerie all’ultimo chilometro, che ci porteranno in quello che oggi sarà un vero e proprio stadio ad alta quota, pronto ad applaudire tutti gli eroi della bicicletta, dal primo all’ultimo.

