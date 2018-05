ITALIA, CONVOCATI MANCINI/ La lista dei probabili nomi contro Francia e Olanda: Nazionale riparte da Balotelli

Italia, convocati Mancini: a pochi giorni dalle amichevoli contro Francia e Olanda prende corpo la nuova Nazionale. Il punto esclamativo sarà il ritorno in azzurro di Mario Balotelli.

Mario Balotelli (foto da Lapresse)

La data cerchiata di rosso sul calendario del neo-commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, è quella del primo giugno, quando la sua Italia sfiderà in amichevole la Francia. Poi sarà la volta dell'Olanda (il 4 giugno), ma sarà già con il primo elenco di convocati che il Mancio comunicherà la sua idea di Italia che verrà. A stilare una bozza molto credibile dei probabili primi 25 azzurri dell'era Mancini è stata La Gazzetta dello Sport, che ha ipotizzato questa lista: PORTIERI: Donnarumma, Perin, Sirigu. ESTERNI DIFENSIVI: Darmian, De Sciglio, Florenzi, Zappacosta. CENTRALI: Bonucci, Caldara, D’Ambrosio, Romagnoli, Rugani. CENTROCAMPISTI: Cristante, De Rossi, Jorginho, Barella (Gagliardini?), Pellegrini. ESTERNI OFFENSIVI: Bernardeschi, Chiesa, Insigne, Politano, Verdi. ATTACCANTI: Balotelli, Belotti, Immobile (Zaza).

SI RIPARTE DA BALOTELLI

Ma cosa potremmo evincere se la lista dei convocati della "prima Italia" di Mancini fosse quella ipotizzata da La Gazetta dello Sport? Inutile nascondere che il dato di novità più imporante è quello relativo al ritorno in azzurro di Mario Balotelli. Il pupillo di Mancini, che lo ha lanciato all'Inter e allenato al Manchester City, prima di arrendersi al fatto che il suo prediletto non fosse ancora abbastanza maturo per dare seguito con le prestazioni al suo immenso talento. Spetterà a Balo, dopo una stagione da assoluto protagonista al Nizza, dimostrare che il suo momento in Nazionale è arrivato, far capire che il vero Balotelli è quello di Euro 2012 e non quello del Mondiale in Sudafrica. Di certo sarà stimolato dalla concorrenza elevata in attacco: Belotti e Immobile, dopo aver condiviso l'onore di essere i centravanti dell'Italia, faranno di tutto per non essere scalzati nelle gerarchie dal "nuovo" arrivato. Per il resto tante novità, ventate d'aria fresca: in primis in porta. Donnarumma, Perin e Sirigu riusciranno a non far rimpiangere un campione eterno come Gigi Buffon?

© Riproduzione Riservata.