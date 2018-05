Incidente Crutchlow, come sta?/ Video, caduta terribile in qualifica a Le Mans (MotoGp Francia 2018)

L'incidente di Cal Crutchlow

Brutto volo per il pilota britannico Cal Crutchlow. Il 32enne inglese, mentre stava correndo a Le Mans, sul circuito De la Sarthe, per le qualifiche del Gran Premio di Francia delle MotoGp, in programma domani pomeriggio, ha perso il controllo della propria Honda, finendo al suolo. L’incidente capitato all’esperto pilota non è stato di quelli “classici”, visto che la moto ha subito un effetto “pendolo”, come si dice in gergo motoristico, facendo disarcionare Cal dal sedile, e mandandolo in aria: una volta caduto, ha pestato violentemente il polso destro e la schiena, scivolando poi fuori dal circuito, con la moto che tra l’altro gli è andata addosso, seppur non a velocità sostenuta.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE

Crutchlow è rimasto accasciato al suolo per un po’, vista la tremenda botta subita durante l’impatto con l’asfalto, e ora si attendono notizie più dettagliate circa le sue condizione fisiche. Il pilota britannico non è assolutamente in pericolo di vita, ma potrebbe aver subito qualche piccola frattura durante il volo. Un vero peccato per l’inglese del Team LCR, visto che proprio sul finale della Q2 stava facendo registrare degli ottimi tempi, essendo a tre minuti dalla bandiera a scacchi in terza posizione, a tre decimi da Dani Pedrosa. Per la cronaca, sono riusciti a superare lo sbarramento, Dovizioso, Zarco, Petrucci, Vinales, Pedrosa, Iannone, A. Espargarò, Miller, Rossi, Rabat, Marquez, Lorenzo. Niente da fare invece per Crutchlow. Qui il video dell’incidente.

