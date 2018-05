Internazionali d’Italia 2018/ Diretta Roma Nadal Djokovic streaming video e tv, orario semifinali (tennis)

Diretta Internazionali d'Italia 2018 Roma, info streaming video e tv: orario delle partite, oggi è il giorno delle semifinali. Spicca Nadal Djokovic (sabato 19 maggio)

19 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Internazionali d'Italia 2018: Nadal e Djokovic (Foto LaPresse)

Gli Internazionali d’Italia 2018 sono arrivati al giorno delle semifinali: a Roma siamo sempre più nel vivo dell’importantissimo torneo che è un Atp Masters 1000 per gli uomini e un Wta Premier per le donne, l’appuntamento più importante dell’anno con il tennis in Italia sui campi in terra rossa del Foro Italico, ultimo grande evento del circuito internazionale prima del Roland Garros. Sabato 19 maggio, è dunque tempo di dedicarsi alle semifinali: già alle ore 12.00 comincerà la prima partita del torneo femminile che metterà di fronte l’ucraina Elina Svitolina e l’estone Anett Kontaveit, per gli uomini invece la prima semifinale sarà non prima delle ore 16.00 e la seconda semifinale sarà il piatto forte della sessione serale, dalle ore 20.00. Il pezzo forte sarà la partita pomeridiana, che metterà di fronte Rafa Nadal e Novak Djokovic: il re spagnolo della terra rossa e il serbo che proprio a Roma sta cercando di risorgere dopo un lunghissimo periodo difficile; la semifinale è già un ottimo traguardo, ma se battesse Nadal sul rosso sarebbe il sigillo definitivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le due semifinali del torneo Atp maschile saranno visibili in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport 2 ma anche in chiaro per tutti su Tv8, mentre per quanto riguarda le semifinali del torneo femminile gli Internazionali d’Italia 2018 sono anche su SuperTennis; entrambe le emittenti forniranno ampi approfondimenti da studio e in loco, con interviste ai protagonisti e analisi dei match. Se oggi non potrete mettervi davanti a un televisore, l’applicazione Sky Go (riservato agli abbonati al satellite) e il sito www.supertennis.tv forniranno la possibilità di seguire le partite di Roma in diretta streaming video, ovviamente su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone. Da non perdere poi tutte le informazioni utili che arriveranno su www.internazionalibnlditalia.it, con le relative pagine sui social network che trovate agli indirizzi facebook.com/internazionalibnlditalia e, su Twitter, @InteBNLdItalia.

IL RITORNO DELLA SHARAPOVA

In campo femminile, tre delle quattro semifinaliste di quest’anno a Roma sono ex sovietiche. Elina Svitolina e Anett Kontaveit ci perdoneranno, ma in copertina va Maria Sharapova, e non solo per motivi di celebrità. Infatti, da quando la russa è tornata nel circuito Wta in seguito alla squalifica per doping, non ha certamente avuto vita facile e i risultati della Sharapova sono rimasti decisamente sotto le attese. Nei tornei del Grande Slam c’erano stati il quarto turno degli Us Open l’anno scorso e il terzo turno raggiunto agli Australian Open a gennaio: risultati da tennista di livello più che buono, ma non da star mondiale, quella che dovrebbe essere il simbolo del tennis femminile soprattutto in assenza di Serena Williams. Allargando lo sguardo anche ai tornei Premier, il migliore risultato erano stati i quarti di settimana scorsa a Madrid, primo segnale di un miglioramento che con la semifinale (come minimo) di Roma riceve una ulteriore ed autorevole conferma. D’altronde a Roma la grande bellezza si respira sempre, non poteva tradire le aspettative di tutti proprio Maria Sharapova.

© Riproduzione Riservata.