Italia Australia / Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (amichevole volley maschile)

Diretta Italia Australia: info streaming video e tv della seconda amichevole contro gli aussie, ultimo test match per la nostra nazionale prima della Nations League.

19 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Australia (LaPresse)

Italia-Australia sarà la partita amichevole in programma oggi sabato 19 maggio al Pala Catania: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30 per questo ultimo decisivo test match con l’Australia, prima che la compagine del ct Lorenzo Blengini parta per la Volleyball Nations League. Di fronte a un Palacatania sold out da tempo ecco che gli azzurri tornano di nuovo in campo contro la formazione dell’Australia, già affrontata solo ieri a Reggio Calabria per un test match: sarà quindi una nuova grande occasione per la nostra nazionale di mettersi alla prova, ricordando che gli aussie sono 16^ nel ranking mondiale Fivb e avversario più che temibile.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita amichevole tra Italia e Australia, prevista oggi alle ore 20.30 non sarà visibile in diretta tv, ma solo in differita. Per tutti gli appassionati quindi l’appuntamento sarà alle ore 22.00 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La diretta streaming video del match di volley maschile sarà quindi disponibile in diretta streaming video, sempre a partire dalle ore 22.00, tramite il portale gratuito raiplay.it.

GLI ASSENTI

Alla vigilia di questa ultima amichevole urge fare una precisazione nella lista dei convocati scelti dal ct Blengini per questo collegiale: i giocatori che vedremo oggi in campo e che abbiamo visto ieri sempre con gli Aussie a Reggio Calabria infatti non saranno completamente gli stessi che tra poco giorni affronteranno il primo grande appuntamento dell’estate ovvero la Volleyball Nations League. Ecco infatti che il tecnico degli azzurri ha già firmato una lista di 21 convocati per tale appuntamento internazionale e rispetto a chi sarà in campo oggi contiamo alcuni assenti eccellenti, a cui sono stati concessi alcuni giorni di riposo extra. Parliamo ovviamente di Simone Anzani di Perugia e del suo ormai ex collega umbro Zaytsev (che ha appena firmato un contratto con Modena): con loro anche il libero della Sir Massimo Colaci, il capitano di Trento Filippo Lanza e il punto di riferimento della Lube Civitanova Osmany Juantorena. Non per questo chiaramente il test match avrà meno valore: ci attendiamo una grande pallavolo anche questa sera!

