Juventus Atalanta Primavera / Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus Atalanta Primavera: info streaming video e tv del match dell'ultima giornata del campionato giovanile. La Dea è già sicura delle semifinali play off.

19 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Juventus Atalanta Primavera (LaPresse)

Juventus Atalanta Primavera, diretta dall’arbitro Daniele De Remigis di Teramo, è la partita in programma oggi per la 30^ giornata del campionato giovanile: fischio d’inizio fissato al campo Ale e Ricky alle ore 13.00. Si accende oggi l’ultimo turno della regular season del campionato Primavera, che per la prima volta prevederà play off e play out: oggi però nessuno dei due club in campo rischierà la retrocessione, ma i punti in palio serviranno in ottica scudetto. La Dea infatti con la prima posizione è sicura di accedere direttamente al tabellone delle semifinali: molto più delicata la posizione del club di Del Canto. Classifica alla mano vediamo che la Juventus Primavera è ora sesta in classifica (ultimo gradino per i play off), ma registra solo 43 punti, gli stessi di Milan e Chievo, ai gradini inferiori: solo il risultato di oggi e l’eventuale differenza reti potrebbe quindi definire il prossimo calendario.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la sfida tra Juventus e Atalanta Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: consueto appuntamento con le partite del campionato: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Ovviamente è Del Canto e la sua Juventus il club che rischia di più oggi: il tecnico non potrà quindi permettersi alcun errore a partire dalle probabili formazioni. Potrebbe essere il 3-4-1-2 il modulo di partenza della Vecchia signora (benché in stagione Del Canto abbia provato parecchie soluzioni differenti): tra i pali dovremmo vedere Del Favero con di fronte a sè il terzetto con Vogliacco, Serrao e Zanandrea. Per la mediana pochi dubbi: Fernandes e Nicolussi saranno titolari al centro, con il duo Tripaldelli e Di Pardo atteso sulle fasce. In avanti spazio a Portanova e Del Sole in avanti a supporto di Olivieri, prima punta.

Sarà 4-3-3 il modulo di partenza dell’Atalanta Primavera, già ampiamente provato in stagione da Massimo Brambilla, che ovviamente non rinuncerà ai suoi titolari oggi. Ecco quindi che tra i pali vedremo ancora Carnesecchi, con di fronte a sé il duo centrale Salvi-Alari: toccherà a Zanoni e Zortea coprire le fasce esterne. Pochi i dubbi anche in mediana con solo Rizzo Pinna a rischio a favore di Chiossi: come mezz’ali non mancheranno Colpani e Colley, di recente in gol. I ballottaggi di Brambilla riguardano però l‘attacco dove rimane confermato solo Mallamo: sia la prima punta Latte Lath che Peli rischiano la maglia titolare rispettivamente con Da Riva e Elia.

