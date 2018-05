Juventus Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Juventus Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto consecutivo, gli scaligeri tornano in B

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Verona, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Verona, che verrà diretta dal signor Carlo Pinzani, è l’anticipo della 38^ giornata di Serie A 2017-2018 e unica sfida che va in scena sabato 19 maggio, con calcio d’inizio alle ore 15:00. Atmosfera di grande festa all’Allianz Stadium, dove la Juventus cercherà di regalare ai suoi tifosi un’ultima vittoria prima di festeggiare ufficialmente, con passerella dei giocatori e consegna del trofeo, il settimo scudetto consecutivo. Pomeriggio più amaro per il Verona, che saluta la Serie A dopo un solo anno: gli scaligeri ci hanno provato e per alcuni tratti della stagione hanno dato la sensazione di potersi salvare, ma è mancato davvero tanto per arrivare all’obiettivo se pensiamo che i punti di distacco dalla terzultima sono attualmente 10. Animi diversi, ma una partita che conta poco per entrambe; speriamo dunque di divertirci anche se i ritmi non potranno essere serratissimi.

JUVENTUS VERONA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

RISULTATI E PRECEDENTI

La Juventus festeggia un altro scudetto, entrando ancor più nel mito: quest’anno i bianconeri hanno dovuto sudare parecchio per avere ragione di un Napoli che, vincendo domani, oltrepasserà i 90 punti. Massimiliano Allegri fa il suo record personale di punti (ne aveva ottenuti 87, 91 e 91) e centra la seconda miglior prestazione di sempre per la squadra, alle spalle degli inarrivabili 102 di Antonio Conte; quel che più importa è che anche quest’anno la Juventus ha saputo mettersi alle spalle la concorrenza, sapendo soffrire e dimostrando di poter vincere anche non esprimendo un calcio spettacolare. Archiviato il tricolore con lo 0-0 di Roma – ma sarebbe arrivato comunque, anche solo per la differenza reti – resta ovviamente la grande amarezza per come si è conclusa la campagna europea: la notte di Madrid resterà nel pensiero in positivo e negativo, di sicuro l’anno prossimo la squadra ci riproverà. L’obiettivo del Verona sarà quello di ritrovare subito la Serie A, come già accaduto: gli scaligeri hanno anche pagato un profondo cambiamento nella rosa sul mercato invernale, con addii importanti che hanno indebolito la squadra. Le cifre parlano di un campionato davvero negativo, ma qualche spunto interessante c’è stato; probabilmente per la scalata dalla Serie B l’allenatore non sarà più Fabio Pecchia, che peraltro è un ex e ha festeggiato lui stesso uno scudetto con la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

E’ l’ultima per tanti nella Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Asamoah e forse Marchisio sono ai saluti, dunque li aspettiamo titolari oggi pomeriggio anche se il ghanese, avendo già effettuato le visite mediche con l’Inter, potrebbe essere risparmiato. Per il resto, la formazione bianconera è tutta da valutare: se sarà addio, anche Khedira – non al top – avrà spazio, Barzagli e Benatia al centro della difesa con Matuidi terzo di centrocampo se si giocherà con il 4-2-3-1, in alternativa Dybala e Mandzukic (o Douglas Costa) larghi a supporto di Higuain ma davvero Allegri deciderà all’ultimo. Sarà così anche per il Verona, che potrebbe dare ampio spazio alle seconde linee: Silvestri tra i pali, Heurtaux al centro della difesa con Vukovic, Bearzotti o Felicioli sulle corsie sono tutte possibilità concrete così come il giovane Danzi schierato in mezzo al campo. Dovrebbe esserci posto anche per l’ex Romulo, uno degli ultimi ad arrendersi, e per Cerci che visti i trascorsi nel Torino gioca una sorta di derby; possibile ultima da titolare per Aarons che farà ritorno al Newcastle, mancherà per infortunio Kean il cui cartellino è di proprietà della Juventus e che potrebbe tornare alla base nella prossima stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Diciamo che la partita dell’Allianz Stadium può essere una ghiotta occasione per chi abbia voglia di prendersi azzardi: secondo la Snai infatti la vittoria della Juventus è praticamente certa e il segno 1 viene quotato 1,09 volte la posta. Il vero affare allora sarebbe azzeccare un pareggio o un successo esterno del Verona, risultati che rovinerebbero la festa scudetto dei bianconeri e farebbero felici chi li avrebbe indovinati: con il segno X il guadagno sarebbe di 10,00 volte la puntata, addirittura l’eventualità del segno 2 vi permetterebbe di portare a casa una cifra pari a 28,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

