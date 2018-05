Livorno Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (Supercoppa Serie C)

Diretta Livorno Lecce, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Seconda giornata di Supercoppa Serie C: i labronici hanno perso nettamente a Padova

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Livorno Lecce, Supercoppa Serie C (Foto LaPresse)

Livorno Lecce si gioca alle ore 20:30 di sabato 19 maggio presso lo stadio Armando Picchi: è valida per la seconda giornata della Supercoppa Serie C 2017-2018. Il trofeo stabilisce virtualmente la vincitrice del campionato: le partecipanti infatti sono le tre squadre che hanno vinto il rispettivo girone nella stagione regolare, e che si affrontano in un triangolare di sola andata per determinare quale sulla carta abbia fatto meglio. E’ un titolo certamente di prestigio, anche se il grande obiettivo è già stato raggiunto: queste tre formazioni giocheranno in Serie B il prossimo anno ed è quello a cui puntavano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Livorno Lecce non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia per tutti gli appassionati il grande appuntamento è come al solito su elevensports.it, dunque in diretta streaming video grazie al portale che ha sostituito il vecchio Sportube, e che vi permetterà di assistere a questa partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Due le modalità per accedere al servizio: un abbonamento alla piattaforma oppure l’acquisto del singolo evento.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Livorno ha un solo risultato a disposizione: la vittoria, che però potrebbe anche non bastare. La prima partita ha infatti visto gli amaranto cadere nettamente a Padova (1-5): significa dunque che in caso di sconfitta o pareggio la squadra di Andrea Sottil non potrebbe più vincere la Supercoppa, mentre con un successo dovrebbe poi inevitabilmente sperare nella differenza reti – e in una vittoria del Lecce sul Padova – il che vuol dire che oggi al Picchi il Livorno dovrà non solo ottenere i tre punti, ma anche uno scarto largo. Ad ogni modo campionato vinto con grande affanno, con un girone di ritorno davvero complicato e il Siena che aveva anche operato il sorpasso; dopo due stagioni però i toscani tornano a giocare in Serie B. Ha impiegato sei anni il Lecce per arrivare in quel campionato cadetto che avrebbero dovuto conoscere nel 2012, quando però era arrivata un’ulteriore retrocessione per illecito sportivo. Dopo le delusioni delle stagioni passate i salentini hanno finalmente centrato l’obiettivo, anche se nel finale hanno rischiato che Catania e Trapani vanificassero tutto e costringessero la squadra a giocare i playoff. Così non è stato, e ora prima di arrivare in B questa Supercoppa potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO LECCE

E’ possibile che Sottil cambi qualcosa rispetto alla sconfitta netta di Padova: per esempio in difesa potrebbero esserci Lischi al centro e Casanova sull’esterno sinistro, con la conferma di Morelli a destra e di uno tra Borghese e Perico come centrale davanti a Pulidori. A centrocampo potrebbero giocare Gemmi e Giandonato, formando la cerniera a protezione del reparto arretrato e come supporto ai trequartisti. Dubbi anche qui: Murilo va verso la conferma, Joshua Pérez e Manconi possono prendere posto sugli esterni offensivi, la prima punta potrebbe essere ancora Vantaggiato. Dubbi nel Lecce: cosa deciderà Fabio Liverani? Possibile che tornino i titolari: dunque Perucchini tra i pali, Lepore e Ciancio sugli esterni con Legittimo e Cosenza al centro della difesa. In mediana quasi certi Marco Mancosu e Armellino, come regista arretrato sarà ballottaggio tra Arrigoni e Selasi. Alle spalle dei due attaccanti Costa Ferreira è in vantaggio su Tabanelli; imbarazzo della scelta per le punte, Di Piazza e Caturano potrebbero avere la meglio su Pacilli e Dubickas che eventualmente saranno titolari contro il Padova nell’ultima partita.

