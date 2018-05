PAGELLE / Juventus Verona (2-1): Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 38^ giornata)

Pagelle Juventus Verona: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 38^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi 19 maggio)

19 maggio 2018 - agg. 19 maggio 2018, 17.45 Fabio Belli

Pagelle Juventus Verona (Foto LaPresse)

Ecco le pagelle finali della vittoria bianconera 2-1 in Juventus Verona: avversario già retrocesso nell'ultima giornata di campionato, ma per la Juventus questa è stata essenzialmente la sfida dei forti sentimenti. Lo è stata innanzitutto per l'addio a Gigi Buffon dopo 17 anni straordinari, ma anche per il saluto a Lichtsteiner, dopo 7 Scudetti di fila vinti con lo svizzero in formazione. E soprattutto, la festa per un settimo titolo che rappresenta un'impresa storica per il calcio italiano. Partita comunque piacevole, decisa dai gol di Rugani e Pjanic, con rete di Cerci per gli scaligeri. VOTO JUVENTUS 7 Alla prestazione comunque convincente in cui non era facile mantenere la concentrazione. La stagione invece è da 10, per aver ribadito un dominio nazionale coronato da una performance comunque ottima anche in Europa. VOTO VERONA 6.5 Anche qui voto alla prestazione odierna, vivace e più che dignitosa al cospetto dei Campioni d'Italia. Stagione invece da 4, considerando le reiterate occasioni bruciate per giocarsi la salvezza. VOTO PINZANI DI EMPOLI (ARBITRO) 7: Ottima prova per un arbitro che sapeva di avere comunque un compito facile. Vede bene in tutte le occasioni, compreso il rigore concesso alla Juventus.

PAGELLE JUVENTUS-VERONA: I VOTI DEI BIANCONERI

BUFFON 7 Saluta con un'altra eccellente prestazione. Ma al di là della valutazione, oggi è la giornata delle emozioni e dei tanti ricordi.

PINSOGLIO (DAL 19'ST) 6 Passerella finale per lui, reattivo in un paio di occasioni anche se Cerci gli impedisce di mantenere la porta inviolata.

LICHTSTEINER 6 Non trova il gol finale su rigore, tradito dall'emozione. Finisce commosso, sostituito senza... sostituto, solo per ricevere la standing ovation.

RUGANI 7 Ottima prova coronata dal gol, in lui la Juventus e la Nazionale ripongono grandi speranze per il futuro.

BARZAGLI 6 Partita assolutamente tranquilla per lui, quasi non si spettina.

ALEX SANDRO 6 Primo tempo troppo svogliato, sale di tono quel tanto che basta nella ripresa.

STURARO 6 Mette in campo la sua consueta generosità, prima dell'intervallo deve però abbandonare per infortunio.

BETANCUR (DAL 44'PT) 6 Presente in molte azioni, pecca di imprecisione con qualche giocata confusionaria, ma si fa vedere parecchio.

PJANIC 7 Tutti in piedi per lui per l'ennesimo capolavoro su calcio di punizione.

MARCHISIO 6 Primo tempo condito da tanti errori, poi sfiora il gol con due belle conclusioni e trova un buon ritmo nella ripresa.

DYBALA 6.5 Non trova il gol ma una spettacolare traversa, cala un po' nella ripresa con gli stimoli comprensibilmente non alle stelle.

DOUGLAS COSTA 6.5 E' uno dei giocatori col cambio di passo più devastante del campionato italiano, anche oggi lascia spesso il segno.

HIGUAIN (DAL 21'ST) 6 Una fucilata da fuori area, partecipa alla festa con piacere.

MANDZUKIC 6 La sua fisicità si fa sempre sentire, sfiora il gol nel primo tempo, negato solo da un gran riflesso di Nicolas.

ALL. ALLEGRI 8 Questa stagione è il suo ennesimo capolavoro, pronto a dare l'assalto a nuovi trofei dopo 4 Scudetti e 4 Coppe Italia in altrettante stagioni.

PAGELLE JUVENTUS-VERONA: I VOTI DEI GIALLOBLU

NICOLAS 7.5 Nel primo tempo si supera con Mandzukic, nel finale sventa un rigore di Lichtsteiner. Si conferma portiere di qualità, non coadiuvato quest'anno da una difesa all'altezza.

FERRARI 5.5 Soffre tanto contro un brutto cliente come Douglas Costa.

CARACCIOLO 5.5 Primo tempo in affanno, esce all'intervallo.

BEARZOTTI (DAL 1'ST) 5 Sbaglia a non salire in occasione del vantaggio juventino, provoca un rigore: non una prestazione indimenticabile.

SOUPRAYEN 6 Se la cava bene, lui esterno adattato come centrale.

FARES 6.5 Prova di grande vivacità, riesce a muoversi con grande disinvoltura sulla fascia e a impegnare severamente Buffon.

ROMULO 7 Contro gli ex compagni si esalta; ottima prova e assist pregevole per il gol di Cerci.

DANZI 6 Qualche errore di misura, ma tanta generosità e qualche sprazzo interessante per questo giovane.

FOSSATI 6.5 Prova di ottima sostanza, anche lui ci tiene a finire a testa alta come molti compagni di squadra.

AARONS 6 Spinge molto a sinistra nel primo tempo, poi finisce inevitabilmente la benzina.

F. ZUCULINI (DAL 17'ST) 6 Entra in campo e gioca una mezz'ora ordinata.

CERCI 6.5 Guizzo da cavallo di razza in occasione del gol che permette al Verona di accorciare le distanze.

MATOS 6 Poco convincente nel primo tempo, è più vivace nella ripresa.

PETKOVIC (DAL 36'ST) SV

ALL. PECCHIA 6 Ottima prestazione finale, ma le tante ombre di un campionato costellato da un'infinità di occasioni sprecate e dalla retrocessione, purtroppo, restano.

PAGELLE PRIMO TEMPO JUVENTUS VERONA

PAGELLE JUVENTUS-VERONA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO JUVENTUS 6.5 I bianconeri giocano senza pensieri, riuscendo a sfiorare a più riprese il gol. Serve precisione, anche se l'ampio turn over non aiuta a concretizzare le trame di gioco predefinite. MIGLIORE JUVENTUS DYBALA VOTO 7 L'argentino è motivato, coglie la traversa con una pregevole giocata e si dimostra concentrato nonostante la rilevanza agonistica del match non eccezionale. PEGGIORE JUVENTUS ALEX SANDRO VOTO 5.5 Non commette errori particolarmente rilevanti, ma non convince la sua scarsa voglia e convinzione, nonostante la partita di fine stagione non offra grandi stimoli. VOTO VERONA 6.5 Già retrocesso, il club scaligero affronta la Juventus a testa alta e riesce anche ad affacciarsi spesso dalle parti di Buffon. MIGLIORE VERONA NICOLAS VOTO 7 Spettacolare una sua parata su Mandzukic, il portiere scaligero dice ripetutamente di no ai tentativi juventini. PEGGIORE VERONA FERRARI VOTO 5.5 Douglas Costa con le sue accelerazioni lo mette spesso e volentieri in difficoltà.

