Probabili formazioni/ Juventus Verona: quote, le ultime novità live (Serie A 38^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Verona: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti della partita. I bianconeri danno l'addio ad alcuni grandi protagonisti dei sette scudetti in fila

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Juventus Verona è l’unico anticipo della 38^ giornata di Serie A 2017-2018: si gioca sabato 19 maggio alle ore 15:00, partita spostata rispetto all’originale programmazione visto che i bianconeri hanno già vinto lo scudetto. Oggi all’Allianz Stadium ci sarà dunque la settima consegna consecutiva del trofeo ad una squadra che continua a dominare, anche se quest’anno ha rischiato seriamente di lasciare il tricolore nelle mani del Napoli; sarà anche il giorno di qualche addio illustre, sicuramente un arrivederci per il Verona che lascia la Serie A dopo un solo anno e torna nel campionato cadetto, dove avrà il compito di centrare subito un’altra promozione. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, vediamo in che modo potrebbero essere disposte in campo dal loro allenatore, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

Juventus clamorosamente favorita dai bookmaker, ed è inevitabile che sia così: nello specifico dell’agenzia di scommesse Snai, la quota sul segno 1 che identifica la vittoria dei bianconeri vale 1,09 mentre quella del Verona permetterebbe un grande guadagno, visto che per il valore sul segno 2 stiamo parlando di una cifra pari a 28,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Non andrebbe male nemmeno con il pareggio all’Allianz Stadium: la quota che identifica il segno X infatti porta in dote una vincita di 10,00 volte la puntata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

I DUBBI DI ALLEGRI

Dire adesso chi giocherà nella Juventus è impresa francamente complicata, ma almeno qualche titolare lo possiamo ipotizzare: Buffon, Asamoah e Marchisio ci saranno perché il loro sarà il passo di addio al bianconero. Non è detto che lo sia per il Principino a dire il vero, ma è una possibilità concreta; per il resto possiamo pensare a Benatia e Barzagli al centro della difesa, con Matuidi favorito su Khedira (ancora non al 100%) nel settore centrale, questo se il modulo sarà il 4-2-3-1. L’alternativa rimane infatti quella del centrocampo a tre, e in questo caso Khedira potrebbe essere della partita; Douglas Costa si prenderà la passerella e dovrebbe farlo anche Mandzukic (lui pure in procinto di salutare), a Dybala e Higuain dovrebbe essere concessa la maglia per i 38 gol combinati e per provare a raggiungere quota 40, anche se chiaramente nel secondo tempo ci saranno staffette. Una formazione che è comunque ipotetica: Massimiliano Allegri potrebbe decidere di cambiare all’ultimo, visto che ormai da giocarsi non è rimasto nulla e questa partita servirà soltanto per festeggiare insieme ai tifosi l’ennesimo trofeo, il nono dell’avventura del livornese sulla panchina della Juventus.

LE SCELTE DI PECCHIA

Un discorso simile lo si può fare per il Verona, che torna in Serie B e potrebbe quindi concedere spazio a chi ha giocato meno; in porta per esempio potrebbe andare Silvestri, in difesa invece spazio a Felicioli sulla corsia sinistra con Heurtaux a destra, in mezzo possono comunque giocare Antonio Caracciolo e Vukovic. In mediana ci aspettiamo il giovane Danzi che potrebbe avere un bel futuro; sarà titolare capitan Romulo che è anche ex di questa sfida e può dunque ricevere qualche applauso dal suo vecchio pubblico, mentre a giostrare come altra mezzala se la giocano Franco Zuculini e Fossati. Nel tridente offensivo la linea verde dovrebbe avere la meglio: il sudcoreano Lee Seung-Woo dovrebbe esserci e potrebbe giocare sulla sinistra, con la titolarità di Bearzotti sull’altro lato del campo. La prima punta è al momento una questione tra il veterano Cerci, per lui quasi un derby visti i trascorsi importanti con la maglia del Torino, e Bruno Petkovic ma non è escluso che i due possano essere in campo insieme, magari anche con Verde che se la gioca per un posto sulle corsie.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah; 8 Marchisio, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 21 Howedes, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 7 Cuadrado, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Chiellini

VERONA (4-3-3): 17 Silvestri; 75 Heurtaux, 12 Ant. Caracciolo, 26 Vukovic, 97 Felicioli; 2 Romulo, 72 Danzi, 8 Fossati; 37 Bearzotti, 10 Cerci, 21 Lee Seung-Woo

A disposizione: 1 Nicolas, 40 F. Coppola, 28 A. Ferrari, 25 Boldor, 69 Souprayen, 14 F. Zuculini, 77 Buchel, 16 Aarons, 7 Verde, 70 B. Petkovic, 30 Matos

Allenatore: Fabio Pecchia

Squalificati: -

Indisponibili: Calvano, Valoti, Kean

