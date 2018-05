Probabili formazioni/ Lazio Inter: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 38^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Inter: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Sfida diretta per la Champions League, ma i nerazzurri possono soltanto vincere

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Inter, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Lazio Inter è valida per la 38^ giornata di Serie A 2017-2018 e, alle ore 20:45 di domenica 20 maggio, è anche il dentro o fuori dalla Champions League: due risultati a disposizione per i biancocelesti, che arrivano all’ultima giornata quarti e con 3 punti di vantaggio, ma anche lo 0-0 di San Siro nel girone di andata. L’Inter dunque può solo vincere, ma facendolo non dovrebbe preoccuparsi del punteggio o di altri campi: anche questo contribuisce dunque a mettere tanto pepe sulla sfida, già bellissima di suo. Vediamo adesso in chew modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, e quali sono i dubbi che ancora albergano nella loro mente alla vigilia della partita nell’analisi delle probabili formazioni di Lazio Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Inter sarà trasmessa su entrambe le piattaforme televisive a pagamento: Sky Sport Mix e Sky Sport 1 sul satellite, con la possibilità di acquistare il singolo evento anche da parte di chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Premium Sport e Premium Sport HD sul digitale terrestre, ed entrambe le emittenti daranno l’occasione di seguire la partita in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e semplicemente attivando – senza costi aggiuntivi – le applicazioni Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

I DUBBI DI INZAGHI

Luis Alberto non ce la fa, Immobile potrebbe essere in campo, così anche Parolo; tuttavia il grande dubbio della Lazio è Stefan De Vrij, perché è già uscita la notizia del suo passaggio ufficiale all’Inter. Cosa che si sapeva, ma averlo detto alla luce del sole con tanto di contratto depositato pone un grosso punto di domanda: il leader difensivo sarà in campo? Negli ultimi giorni il partito del no ha preso il sopravvento, dunque Caceres o Bastos al suo posto con Luiz Felipe che torna dalla squalifica e ovviamente Radu a completare lo schieramento davanti a Strakosha. Spazio a Marusic e Lulic sulle corsie, mentre in mediana se Parolo non dovesse farcela giocherà ancora Murgia, che si posizionerà al fianco dell’inossidabile e insostituibile Lucas Leiva. In assenza di Luis Alberto sarà ovviamente Felipe Anderson a fare compagnia a Milinkovic-Savic sulla trequarti; Immobile come detto dovrebbe essere della partita stringendo i denti, si gioca anche il titolo di capocannoniere con Icardi ma se dovesse dare forfait, magari partendo dalla panchina, il ruolo di prima punta sarà affidato al suo sostituto naturale che è Caicedo.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Tutti a disposizione di Luciano Spalletti, e questa è ovviamente un’ottima notizia per il tecnico dell’Inter: rispetto alla partita persa contro il Sassuolo dovrebbero tornare titolari Miranda, in difesa al fianco di Skriniar, e Borja Valero che prenderà il posto di uno spento Matias Vecino nel settore nevralgico del campo, vale a dire insieme a Brozovic che settimana dopo settimana è diventato sempre più insostituibile. A proposito di centrocampo: Gagliardini potrebbe recuperare in extremis ed essere così convocato, ma in ogni caso andrebbe in panchina. Joao Cancelo e D’Ambrosio saranno i due terzini con Handanovic in porta, mentre Candreva (grande ex) è favorito su Karamoh e Perisic prenderà posto sulla corsia sinistra, con Rafinha che è diventato un breve tempo un leader della squadra e giocherà sulla trequarti, a supporto di Mauro Icardi che, come abbiamo già detto, contende a Immobile lo scettro di re dei bomber della Serie A dovendo recuperare lo svantaggio attuale.

IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 27 Luiz Felipe, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 4 Patric, 22 M. Caceres, 3 De Vrij, 13 Wallace, 8 Basta, 96 Murgia, 8 D. Di Gennaro, 5 J. Lukaku, 18 Luis Alberto, 7 Nani, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: -

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 20 Borja Valero, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 13 Ranocchia, 2 Lisandro Lopez, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

