Probabili formazioni/ Milan Fiorentina: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 38^ giornata)

Probabili formazioni Milan Fiorentina: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Solito dubbio Cutrone-Kalinic per Gattuso, che perde Montolivo per squalifica

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Fiorentina, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Fiorentina si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 maggio, ed è l’ultima partita della Serie A 2017-2018: in questa 38^ giornata i rossoneri vanno a caccia della vittoria che garantirebbe la qualificazione diretta in Europa League, senza passare dai preliminari, e che potrebbe anche essere ottenuta con un pareggio a patto però che l’Atalanta non vinca a Cagliari. Situazione disperata per i viola, che si sono giocati tutto perdendo proprio contro gli isolani: per arrivare al settimo posto dovrebbero vincere in concomitanza di una sconfitta della Dea, ma soprattutto dovrebbero girare i sette gol nella differenza reti a favore degli orobici. Vediamo ora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Fiorentina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Fiorentina sarà trasmessa su entrambe le piattaforme televisive a pagamento: Sky Calcio 1 sul satellite, con la possibilità di acquistare il singolo evento anche da parte di chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Premium Sport e Premium Sport HD sul digitale terrestre, ed entrambe le emittenti daranno l’occasione di seguire la partita in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e semplicemente attivando – senza costi aggiuntivi – le applicazioni Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

I DUBBI DI GATTUSO

Il grande ex Montolivo è squalificato, Lucas Biglia non è al top ma dovrebbe farcela: sarà dunque l’argentino a occupare la zona nevralgica del campo, in alternativa pronto Locatelli. Per il resto la formazione agli ordini di Gattuso non dovrebbe cambiare: c’è il solito dubbio per il ruolo di prima punta ma Cutrone resta ancora fortemente favorito su Kalinic e André Silva, da valutare Suso che però dovrebbe essere della partita sull’esterno destro nel tridente, con Calhanoglu dall’altra parte. Lo spagnolo potrebbe essere all’ultima gara con la maglia del Milan, e così Gigio Donnarumma: futuro incerto per i due, non così per i difensori con Calabria che si posiziona a destra, Ricardo Rodriguez che va a occupare la corsia mancina e la solita coppia centrale formata da Bonucci e Alessio Romagnoli. Detto di Biglia, le due mezzali non cambieranno: da una parte Kessie e dall’altra Bonaventura, anche il marchigiano non è sicuro di rimanere a Milanello la prossima stagione e dunque potrebbe anche prepararsi a salutare. Da segnalare che nella formazione rossonera è squalificato anche Borini, dunque una soluzione in meno per Gattuso.

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli deve fare i conti con la squalifica di Veretout, assenza pesante: torna titolare Bryan Dabo nel centrocampo a tre che prevede come al solito Benassi sulla mezzala e Badelj nel ruolo di frangiflutti centrale. Per la difesa ha recuperato Vitor Hugo, ma al centro giocherà Milenkovic e dunque Laurini dovrebbe avere la maglia di terzino destro; German Pezzella – preconvocato da Jorge Sampaoli in vista del Mondiale - guiderà il reparto a protezione di Sportiello, mentre sulla fascia sinistra ci sarà Biraghi. Davanti potrebbe cambiare qualcosa: il dubbio riguarda la trequarti, dove Federico Chiesa è sicuro del posto mentre il suo partner uscirà dal ballottaggio tra Saponara (un altro ex) ed Eysseric, questa volta con la sensazione che il primo sia favorito. La prima punta sarà ovviamente e senza dubbi Giovanni Simeone: il Cholito ha già timbrato il record personale di gol in Serie A (13) ma vuole sfruttare questa ultima giornata per incrementare il bottino, sul campo in cui papà Diego è stato a lungo protagonista con la maglia dell’Inter.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 17 C. Zapata, 15 G. Gomez, 22 Musacchio, 73 Locatelli, 4 José Mauri, 9 André Silva, 7 Kalinic

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Montolivo, Borini

Indisponibili: A. Conti

FIORENTINA (4-3-2-1): 57 Sportiello; 2 Laurini, 4 Milenkovic, 20 Ger. Pezzella, 3 Biraghi; 24 Benassi, 5 Badelj, 14 B. Dabo; 25 F. Chiesa, 8 Saponara; 9 G. Simeone

A disposizione: 12 Cerofolini, 97 Dragowski, 76 Bruno Gaspar, 31 Vitor Hugo, 51 Hristov, 19 Cristoforo, 28 Gil Dias, 10 Eysseric, 77 Thereau, 11 Falcinelli

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: Veretout

Indisponibili: Lo Faso

© Riproduzione Riservata.