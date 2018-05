Probabili formazioni/ Napoli Crotone: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 38^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Crotone: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Incertezza per Sarri, che vuole vincere ma potrebbe spazio alle seconde linee

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Crotone, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Crotone, 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 maggio. I partenopei non sono riusciti a vincere lo scudetto, ma festeggiano comunque davanti al loro pubblico una stagione meravigliosa, nella quale per la terza volta consecutiva Maurizio Sarri ha centrato il record di punti e può ora superare quota 90, a certificare il campionato memorabile. Il Crotone si gioca tutto: per salvarsi deve necessariamente fare risultato e poi attendere buone notizie, nell’immediato dovrà fare meglio della Spal ma potrebbe coinvolgere nella corsa anche il Cagliari, il Chievo e l’Udinese ma sulla carta ha la partita più difficile di tutte, e dunque le probabilità sono contro gli squali. Nel frattempo valutiamo in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco dello stadio San Paolo dai rispettivi allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Crotone.

Napoli Crotone sarà trasmessa su entrambe le piattaforme televisive a pagamento: Sky Calcio 2 sul satellite, con la possibilità di acquistare il singolo evento anche da parte di chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Premium Sport 2 e Premium Calcio 2 HD sul digitale terrestre, ed entrambe le emittenti daranno l’occasione di seguire la partita in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e semplicemente attivando – senza costi aggiuntivi – le applicazioni Sky Go e Premium Play.

Reina saluta, ma potrebbe non essere il solo: il Napoli vuole vincere, ma deve anche considerare di dover dare l’addio ai tanti protagonisti di questo ciclo. Al netto dei titolarissimi che possono partire, per esempio Mertens e Callejon che saranno comunque in campo, il grande punto di domanda è legato a Maggio: il terzino storico può essere titolare al posto di Hysaj. Dall’altra parte ci sarà Mario Rui ma avverrà la staffetta con il recuperato Ghoulam, in mezzo Raul Albiol e Koulibaly, lui pure incerto riguardo il futuro. Sarà inevitabilmente una giornata segnata da questo: su Jorginho ci sono le sirene della Premier League e Hamsik è tentato dalla Cina, entrambi dovrebbero essere titolari con Allan che completerà il reparto di centrocampo, spedendo in panchina Zielinski che era partito dal primo minuto nelle ultime uscite. Potrebbe come detto essere l’ultima con il Napoli per Mertens e Callejon, entrambi al quinto anno con questa maglia; sicuramente il futuro consegnerà ancora come leader Lorenzo Insigne, che completerà naturalmente il tridente offensivo, e si potrà contare su Milik, nella speranza che finalmente il polacco possa avere tutta una stagione al pieno della condizione fisica e libera dagli infortuni per fare davvero la differenza.

Tutto in 90 minuti per Walter Zenga, che ha saputo far fronte anche alle indisponibilità di lunga data di Benali e Budimir e che ovviamente se la gioca con chi lo ha portato fino a questo punto: il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, ma permane ancora una timida possibilità di mandare in campo Sampirisi e lasciare in panchina Trotta (nel tridente sarebbe come sempre l'esterno destro), in modo da trasformare il modulo in un 4-4-2 più accorto. In questo caso Faraoni scalerebbe sulla linea dei centrocampisti portando all’allargamento di Rohden, mentre in attacco invece Nalini giocherebbe da seconda punta girando intorno a Simy. In mediana il già citato Rohden si gioca il posto con Stoian: il rumeno potrebbe giocare largo se lo schema prevedesse i quattro giocatori in linea, altrimenti sarà la mezzala al fianco di Barberis che come sempre imposterà il gioco, con Mandragora schierato sull’altro esterno. Il terzino sinistro sarà naturalmente Martella, in porta Cordaz che era già stato decisivo nel pareggio contro la Juventus e sogna di ripetersi al San Paolo, portando al Crotone la seconda salvezza consecutiva.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 19 Milic, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 27 Machach, 30 Rog, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Chiriches, Ounas

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 M. Capuano, 87 Martella; 6 Rohden, 10 Barberis, 38 Mandragora; 29 Trotta, 99 Simy, 9 Nalini

A disposizione: 3 M. Festa, 31 Sampirisi, 34 S. Simic, 93 Ajeti, 20 Pavlovic, 13 Izco, 19 M. Diaby, 89 Crociata, 21 Zanellato, 5 Stoian, 11 F. Ricci, 32 Tumminello

Allenatore: Walter Zenga

Squalificati: -

Indisponibili: Benali, Budimir

