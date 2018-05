Probabili formazioni/ Sassuolo Roma: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 38^ giornata)

Probabili formazioni Sassuolo Roma: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Possibile ampio turnover da una parte o dall'altra, mancherà Nainggolan

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Sassuolo Roma, Serie A 38^ giornata (Foto LaPresse)

Sassuolo Roma si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 20 maggio, con calcio d’inizio alle ore 20:45. E’ la 38^ giornata di Serie A 2017-2018, quella che chiude il campionato: una partita che era stata piazzata in contemporanea con Lazio Inter per la corsa alla Champions League, ma i giallorossi hanno chiuso in anticipo i conti e, archiviato l’obiettivo, cercheranno di portare a casa il terzo posto (basta un pareggio) consapevoli comunque del fatto che quest’anno non fa differenza rispetto alla quarta piazza. Il Sassuolo è ampiamente salvo avendo disputato un ottimo finale di stagione, e dunque saluta e ringrazia il suo pubblico; partita speciale per Eusebio Di Francesco, che torna nello stadio in cui ha conquistato quattro salvezze e ha giocato l’Europa League. Vediamo subito in che modo lui e Beppe Iachini potrebbero disporre le squadre sul terreno di gioco, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Roma sarà trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme televisive a pagamento: Sky Calcio 2 sul satellite, con la possibilità di acquistare il singolo evento anche da parte di chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Premium Sport 2 e Premium Calcio 2 HD sul digitale terrestre, ed entrambe le emittenti daranno l’occasione di seguire la partita in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e semplicemente attivando – senza costi aggiuntivi – le applicazioni Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

LE SCELTE DI IACHINI

Ci sarà spazio per chi ha giocato meno, ma la rosa del Sassuolo non è così ampia e allora i cambi saranno limitati; in difesa torna Peluso dalla squalifica e si piazza come centrale di sinistra al fianco di Acerbi, con Dell’Orco che invece staziona sul centrodestra. A centrocampo ecco le rotazioni di Iachini: potrebbero giocare Sensi – in qualità di playmaker – Cassata e Mazzitelli, cioè i tre giocatori che nelle gerarchie del tecnico hanno perso qualche colpo e dunque hanno avuto meno minuti a disposizione rispetto agli altri. Una scelta che comunque verrà presa solo poche ore prima della partita: restano in preallarme Duncan, Magnanelli e Missiroli mentre in attacco potrebbero trovare spazio Matri e Babacar, anche se almeno Politano, che gioca contro la squadra che lo ha lanciato nelle formazioni giovanili, dovrebbe essere in campo anche per provare ad allungare la sua striscia di gol, migliorando un bottino che con la punizione di San Siro contro l’Inter ha raggiunto la doppia cifra per la prima volta in carriera. A rischiare il posto allora è Domenico Berardi, ma anche lui dà la sensazione di essere favorito; sicuramente sono previste le staffette a partita in corso, avendo archiviato in maniera positiva e ampia l’obiettivo della salvezza.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Anche Di Francesco potrebbe fare turnover: in porta potrebbe ad esempio giocare Skorupski, con Bruno Peres e Florenzi in ballottaggio per la corsia destra e Jonathan Silva che parte favorito a sinistra, mentre in mezzo toccherà nuovamente a Manolas e Fazio. A centrocampo sarà titolare Lorenzo Pellegrini, altro grande ex che sarà accolto in maniera positiva dal Mapei Stadium: Nainggolan è squalificato e la scelta è obbligata a meno di mandare in campo Gerson, che però potrebbe tornare utile per il tridente mentre a completare la zona mediana saranno De Rossi (prevista la staffetta con Gonalons) e Strootman, forse all’ultima partita con la maglia della Roma. Dove comunque Cengiz Under ed El Shaarawy partono favoriti; dovrebbe esserci anche Perotti che ha recuperato, ma l’argentino sarà soltanto in panchina. La prima punta sarà ancora Edin Dzeko, se non altro perché il bosniaco possa segnare qualche gol in più e migliorare il suo score; nel secondo tempo dovrebbe comunque esserci spazio per Schick, che ne reclamerà di più il prossimo anno.

IL TABELLINO

SASSUOLO (3-5-2): 47 Consigli; 39 Dell’Orco, 15 Acerbi, 13 Peluso; 98 Adjapong, 6 Mazzitelli, 12 Sensi, 29 Cassata, 26 Rogério; 25 D. Berardi, 16 Politano

A disposizione: 77 Pegolo, 70 Marson, 5 Lemos, 55 Letschert, 8 Biondini, 32 Duncan, 4 Magnanelli, 7 Missiroli, 17 N. Pierini, 90 Ragusa, 10 Matri, 30 Babacar

Allenatore: Giuseppe Iachini

Squalificati: -

Indisponibili: Lirola, Goldaniga

ROMA (4-3-3): 28 Skorupski; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 33 Jonathan Silva; 7 Lo. Pellegrini, 16 De Rossi, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 1 Alisson, 18 Lobont, 24 Florenzi, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov, 21 Gonalons, 30 Gerson, 14 Schick, 8 Perotti, 48 Antonucci

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: Nainggolan

Indisponibili: Karsdorp, Defrel

© Riproduzione Riservata.