Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite della 38^ giornata

Pronostici Serie A: quote e scommesse per le partite programmate in questo fine settimana del 19-20 maggio e valide nella 38^ giornata, l'ultima del primo campionato italiano.

19 maggio 2018 Michela Colombo

Si accenderà oggi sabato 19 maggio e domenica 20 maggio la 38^ e ultima giornata di Serie A: vediamo allora che cosa possono dirci quote e scommesse fissati alla vigilia di questo turno del primo campionato italiano. I punti in palio anche oggi sono pesantissimi, ma non per tutti i match il pronostico è ben delineato: vediamo allora che cosa ci riserva il calendario prima di vedere la situazione partita per partita. Dopo l’anticipo di oggi tra Juventus e Verona atteso alle ore 15.00, ecco che la giornata di domani avrà inizio alle ore 15.00 con Genoa-Torino. Alle ore 18.00 avranno invece inizio Cagliari-Atalanta, Chievo-Benevento, Milan-Fiorentina, Napoli-Crotone, Spal-Sampdoria e Udinese-Bologna: alle ore 20.45 ecco le due sfide più calde per l’Europa Lazio-Inter e Sassuolo-Roma. Approfondiamo allora i pronostici fissati dalla nostra redazione alla vigilia per la 38^ giornata di Serie A.

PRONOSTICO JUVENTUS VERONA

I gialloblu sono sicuri della retrocessione, ma vorranno salutare il campionato nel migliore dei modi: in ogni caso è la squadra di Allegri la favorita d'obbligo.

PRONOSTICO GENOA TORINO

Il Marassi rimane un campo ostico anche per il Torino che pure approda al 38^ turno di campionato con un buon ruolino di marcia, o comunque migliore rispetto a quanto fatto dai liguri di recente.

PRONOSTICO CAGLIARI ATALANTA

I sardi lottano per salvezza e la Dea per l’Europa: a conti fatti il pronostico appare abbastanza equilibrato vista la grande motivazione di entrambe le formazioni.

PRONOSTICO CHIEVO BENEVENTO

Gli stregoni vorranno salutare la serie A con un sorriso e la formazione giallorossa di recente hanno regalato non poche emozioni: non sarà semplice per i clivensi, ancora in lotta salvezza.

PRONOSTICO MILAN FIORENTINA

Sfida aperta a San Siro: i rossoneri potrebbero reagire d’orgoglio e mettere in sicurezza i gironi di Europa League. La sfida però sarà ben complicata per Gattuso, visto pure l’ottimo stato di forma della squadra di Pioli.

PRONOSTICO NAPOLI CROTONE

Un Napoli senza più motivazione accoglie gli squali, super motivati a lottare per la salvezza: i rossoblu potrebbero pure trovare il colpaccio al San Paolo.

PRONOSTICO SPAL SAMPDORIA

Sia Spal che Sampdoria non si presentano in campo al top della condizione: da ricordare però che gli spallini son ancora in lotta per la salvezza e in casa potrebbero davvero convincere.

PRONOSTICO UDINESE BOLOGNA

Tudor ha fretta di replicare al successo ottenuto nel turno precedente con il Verona e la crisi felsinea (3 KO di fila) potrebbe aiutare non poco la formazione friulana, padrone di casa.

PRONOSTICO LAZIO INTER

Pronostico apertissimo all’Olimpico con in palio un posto nella fase a gironi della Champions League: da segnalare però che sia Inzaghi che Spalletti non arrivano in campo da una vittoria, ma da due risultati insoddisfacenti.

PRONOSTICO SASSUOLO ROMA

Contro i neroverdi la Roma di Di Francesco non dovrebbe avere problemi: il recupero di Perotti poi dà fiducia al tecnico giallorosso, grande ex del match.

