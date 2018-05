Rally del Portogallo 2018/ Mondiale Wrc: streaming video e diretta tv. Percorso e vincitore 2^ giornata (oggi)

Diretta Rally del Portogallo 2018: info streaming video e percorso della 2^ giornata in terra lusitana, oggi sabato 19 maggio. Chi vincerà oggi sulla ghiaia?

19 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Rally del Portogallo (LaPresse-immagine di repertorio)

Seconda giornata per il Rally del Portogallo 2018, uno degli appuntamenti più attesi di questi Mondiale della Wrc. Tutti i piloti quindi tornano a mettersi dalla prova con la terra e la ghiaia lusitana anche in questo sabato 19 maggio, dove il tracciato previsto è più che mai complicato e entusiasmante. Vediamo allora che cosa riserverà a tutti gli appassionati il calendario per la giornata di oggi, ricordando che ci sarà un’ora di fuso orario da tenere in considerazione con l’Italia e che saranno 601,60 i km coperti oggi e divisi in 6 special stage. Facendo conto dell’orario italiano allora il Rally di Portogallo 2018 oggi partirà alle ore 10.08 con la SS10 di Viera do Minho, per proseguire con Cabaceiras de Basto e Amarante: tale circuito verrà poi ripetuto nel pomeriggio con la partenza della prima special stage (che sarà la numero 13) alle ore 16.08.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Purtroppo l’intera giornata del Rally di Portogallo non sarà visibile in diretta tv, ma la tv satellitare di Sky ha promesso agli appassionati alcuni collegamenti per le prove più attese in programma oggi. Ecco quindi che la SS13, prevista alle ore 16.08 sarà visibile in diretta tv al canale Fox Spot HD, con diretta streaming video garantita di tale specchietto tramite l’app Sky Go. Per rimanere però costantemente aggiornati su quanto sta accadendo in terra lusitana consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Portogallo.

LA STORIA

Prima però di dare la parola al primo pilota impegnato oggi nel 2^ giorno del Rally del Portogallo, curiosiamo un po’ nella storia di questo appuntamento del Mondiale Wrc, tra i più amati di sempre. Il Rally di Portogallo vanta infatti il titolo di Best Rally of the World, oltre che a quello di Best Rally of the Year, vinto nel 2000 e il suo albo d’oro conta nomi davvero eccellenti. Nato nel 1967, questa prova è entrata a far parte del Wrc nel 1973: sospeso dal 2002 al 2006, il Rally del Portogallo è poi diventato appuntamento fisso, pur vedendo variare le sue caratteristiche (da terreno misto a terreno prevalentemente terroso e ghiaioso). Curiosando nei numeri poi ricordiamo che il record di successi in questa gara appartiene a Markku Alén che lo ha vinto 5 volte (1975, 1977, 1978, 1981 e 1987): dietro di lui solo Ogier a cui manca solo una vittoria per raggiungere il finlandese.

