San Donato Campodarsego/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Coppa D)

Diretta San Donato Campodarsego, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Si gioca la finale di Coppa Italia Serie D, i veneti partono leggermente favoriti

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta San Donato Campodarsego, finale Coppa Italia Serie D (Foto LaPresse)

San Donato Campodarsego è la finale di Coppa Italia Serie D 2017-2018: si gioca alla ore 16:30 di sabato 19 maggio in campo neutro, vale a dire il Gino Bozzi di Galluzzo – una frazione di Firenze. Si tratta di una partita secca, a differenza di quanto accaduto in semifinale (ma esattamente come nei turni precedenti): al termine dei 90 minuti regolamentari dunque ci sarà la possibilità di andare ai tempi supplementari e, se il risultato dovesse essere ancora in bilico, ai calci di rigore. Il San Donato Tavarnelle ha disputato il campionato nel girone E, arrivando al nono posto e dunque fuori dal contesto dei playoff; secondo invece nel girone C il Campodarsego, e tra una settimana i veneti disputeranno la finale dei playoff contro l’ArzignanoChiampo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

San Donato Campodarsego non sarà trasmessa in diretta tv, né avrete a disposizione una diretta streaming video per assistere a questa finale della Coppa Italia Serie D; gli appassionati potranno comunque ricevere informazioni utili sulla partita accedendo ai profili ufficiali che le rispettive società mettono a disposizione di tutti sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

RISULTATI E PRECEDENTI

E’ stato un percorso decisamente lungo quello che San Donato e Campodarsego hanno dovuto affrontare per arrivare a giocare questa partita: i fiorentini hanno affrontato tutte le fasi della Coppa Italia, partendo dunque dal preliminare ed eliminando lungo la strada Colligiana, Rignanese e Valdinievole Montecatini . Ai sedicesimi vittoria contro il Fiorenzuola in trasferta, poi sono serviti i calci di rigore per battere l’Ostia Mare e il Matelica e guadagnare così la semifinale, superata contro il più quotato Potenza grazie a un 1-1 esterno e alla vittoria casalinga per 2-0. Il Campodarsego è invece partito dal primo turno, quello cioè dopo il preliminare: 3-1 alla Clodiense, 3-0 all’Adriese e vittoria 2-1 sul campo del Legnago Salus pe arrivare agli ottavi, dove è stato fatto il colpo contro la Virtus Verona (2-1). Nei quarti 2-1 a Imola, poi la semifinale contro il Crema con 0-0 in Lombardia e 2-1 interno a garantirsi il passaggio del turno. Sicuramente i veneti arrivano alla finale con il ruolo della favorita, ma in realtà essendo una partita secca è davvero difficile stabilire quale potrebbe essere l’andamento, quindi il San Donato Tavarnelle ha tutto per giocarsela ad armi pari.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO CAMPODARSEGO

La semifinale di ritorno ha fatto pagare il suo prezzo al San Donato: Roberto Malotti non potrà avvalersi di Vieri Regoli (3 gol nel torneo, e tre giornate di squalifica), di Colombini e Di Renzone che erano diffidati e sono stati ammoniti. Dunque il terzino destro sarà Lapo Carradori, con Manganelli al centro della difesa insieme a Picascia e con Vecchiarelli a sinistra; in porta Giusti, a centrocampo invece dovrebbero esserci Favilli e Di Vito a supporto del regista arretrato Caciagli. Cela è il trequartista, mentre a fare compagnia a Giordani in attacco sarà uno tra Motti e il veterano Nicola Pozzi. Gianfranco Fonti conferma per il suo Campodarsego la squadra che ha battuto il Crema: davanti al portiere Brino ecco una linea con Leonarduzzi e il paraguaiano Colman Castro centrali, mentre Sanavia e Barison saranno i due esterni. In mediana Radrezza e Ndoj completano le due catene laterali, Caporali e Marcolini giostreranno invece nel settore nevralgico del campo. Davanti i due marcatori della semifinale di ritorno: l’albanese Grasjan Allu e il marocchino Mehdi Kabine.

