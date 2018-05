Vicenza Santarcangelo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Vicenza Santarcangelo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siamo all'andata dei playout di Serie C, partita valida per il girone B

19 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Vicenza Santarcangelo, playout Serie C girone B (Foto LaPresse)

Vicenza Santarcangelo si gioca allo stadio Menti, con calcio d’inizio alle ore 16:00 di sabato 19 maggio; si tratta dell’andata dei playout di Serie C 2017-2018. La formula prevede due partite, con il ritorno a campi invertiti tra una settimana; in caso di totale parità – una vittoria a testa con uguale differenza reti, oppure due pareggi – ad avere la meglio sarà la squadra che avrà ottenuto il miglior posizionamento in classifica, vale a dire il Santarcangelo che proprio per questo motivo ha la possibilità di giocare in casa il ritorno, e che potrà permettersi di pareggiare due volte costringendo invece il Vicenza a vincere almeno una delle due partite per salvarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vicenza Santarcangelo non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia per tutti gli appassionati il grande appuntamento è come al solito su elevensports.it, dunque in diretta streaming video grazie al portale che ha sostituito il vecchio Sportube, e che vi permetterà di assistere a questa partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Due le modalità per accedere al servizio: un abbonamento alla piattaforma oppure l’acquisto del singolo evento.

RISULTATI E PRECEDENTI

Situazione strana quella del Vicenza: la società è ufficialmente fallita da mesi, ma ha trovato un curatore e ha così potuto continuare il campionato a differenza di quanto accaduto al Modena che, non avendo nemmeno i soldi per affittare e dunque aprire lo stadio, è stato radiato dopo poche settimane. Anche per questo i veneti si trovano ultimi; la reazione nervosa c’era stata nei giorni del fallimento ma da metà febbraio la squadra, anche penalizzata, ha mollato gli ormeggi e non ha più vinto, chiudendo il girone B con cinque pareggi e sette sconfitte e certificando la sua ultima posizione. Al di là della salvezza, se arriverà o meno, il futuro della squadra rimane ovviamente incerto e nebuloso; ad ogni modo il Vicenza vuole ottenere la salvezza sul campo e lo stesso obiettivo è quello del Santarcangelo, che qualche anno fa aveva compiuto un mezzo miracolo rimanendo in Lega Pro e che ha terminato la stagione regolare in modo brillante, perdendo cioè soltanto una partita nelle ultime nove e cogliendo tre vittorie di cui due fuori casa, sempre in Veneto e anche a Vicenza. Dunque se c’è una squadra favorita per evitare la retrocessione è certamente quella romagnola, ma le due partite sono ancora tutte da giocare e dunque non è detto che non possano arrivare interessanti sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA SANTARCANGELO

Franco Lerda schiera la migliore formazione possibile: il Vicenza si dispone con il 3-5-2, Malomo guida la difesa a protezione di Valentini con l’aiuto di Milesi e Alimi mentre sulle corsie laterali saranno chiamati a un compito di spinta e ripiegamento Bianchi e Jakimovski, che pare ancora favorito su capitan Giacomelli che eventualmente potrebbe essere utile nel secondo tempo. De Giorgio agisce da regista basso, con Ferchichi e Romizi che saranno le due mezzali (entrambi sono favoriti su Salifu e Bangu); davanti ovviamente non si prescinde dall’esperienza di Comi e Nicola Ferrari. Il Santarcangelo di Karel Zeman è invece in campo con il 4-3-3: Bastianoni tra i pali, Maloku e Sirignano terzini con Lesjak e Briganti a comporre la coppia centrale di difesa. Dalla Bona porta fosforo e savoir faire da playmaking, mentre Moroni e Di Santantonio saranno le mezzali adibite anche ad aumentare la pericolosità in zona gol; tridente con Strkalj da prima punta, ai suoi lati giostreranno Capellini e Spoljaric.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Vicenza viene dato come favorito per l’andata dei playout: vediamo in particolare le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo le quali la squadra veneta ha una quota sul segno 1 – per la sua vittoria – che vale 1,95 contro il 3,65 che accompagna invece il successo esterno del Santarcangelo, identificato dal segno 2. Per quanto riguarda il pareggio, questa eventualità è contrassegnata dalla X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,15 volte quello che avrete deciso di investire con questo bookmaker.

