Video/ Ascoli Brescia (0-0): highlights della partita (Serie B 42^ giornata)

Video Ascoli Brescia (0-0): highlights della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Del Duca (venerdì 18 maggio)

Video Ascoli Brescia (LaPresse)

Ascoli Brescia si accende attorno al quindicesimo minuto di gioco, dopo una breve fase di studio, con gli uomini di Cosmi che colpiscono di testa con Baldini, ma Minelli è attento non si lascia sorprendere. Le rondinelle faticano a proporsi sul fronte offensivo e si innervosiscono: dei biancoblu sono Coppolaro, Ndoj e Gastaldello a finire sul taccuino dell'arbitro. I ritmi della gara si abbassano, così ci pensa Clemenza a mettere i brividi a Minelli con un mancino velenoso. La ripresa si apre con una clamorosa occasione per il Brescia, che colpisce una traversa con un sinistro di Longhi. L'Ascoli cerca di ritrovare brillantezza in avanti, ma la manovra degli uomini di Cosmi sono prevedibili. Nel finale Agazzi salva i suoi opponendosi davanti a Tonali e a Caracciolo. Sul ribaltamento di fronte chanche invitante per Rosseti, che non riesce a concretizzare. Brescia salvo, Ascoli ai playout.

IL TABELLINO

ASCOLI-BRESCIA 0-0 (primo tempo 0-0) ASCOLI (3-5-1-1): Agazzi; De Santis (29' st Kanouté), Gigliotti, Cherubin (46' pt Padella); Mogos, D'Urso, Addae, Baldini (14' st Rosseti), Pinto; Clemenza; Monachello. A disposizione: Lanni, Venditti, Mengoni, Florio, Mignanelli, Castellano, Parlati, De Feo, Ganz. All. Cosmi. BRESCIA (4-3-2-1): Minelli; Coppolaro, Gastaldello, Lancini, Longhi; Ndoj (1' st Bisoli), Tonali, Martinelli; Spalek (28' st Okwonkwo), Curcio (35' st Dall'Oglio); Caracciolo. A disposizione: Pelagotti, Somma, Cancellotti, Embalo, Rivas. All. Pulga.

