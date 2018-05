Video/ Bari Carpi (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata)

Video Bari Carpi (2-0): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al San Nicola (venerdì 18 maggio)

Video Bari Carpi (LaPresse)

Il Bari liquida il Carpi e binda il sesto posto in classifica. Parte bene la squadra ospite con Garritano che impegna Micai al quarto minuto. I galletti rispondono con un tiro di Anderson, ma poco dopo è ancora la squadra ospite a sfiorare il gol: Garritano si inserisce coi tempi giusti e timbra il legno con un colpo di testa. Dopo il brivido, i padroni di casa cominciano a macinare. Iocolano prova la giocata ma non trova fortuna. Poco prima della mezzora Nenè serve Galano, che a tu per tu con Serraiocco non fallisce e deposita in rete il pallone dell'uno a zero. Il Carpi prova a reagire ma è il Bari a prendere il volo. Ci pensa Brienza, poco prima dell'intervallo, a raddoppiare con una vera e propria perla da fuori area. Nel secondo tempo non succede molto, almeno fino al tiro di Pachonik che finisce a lato e alla conclusione di Mbagkou, su cui Micai risponde presente. Nel finale espulsione per Grosso, poi al triplice fischio la standing ovation riservata a bomber Brienza.

IL TABELLINO

Bari-Carpi 2-0 Bari (4-3-3): Micai; Anderson, Oikonomou, Marrone, Balkovec; Tello, Henderson, Iocolano (72' Cissé); Galano (84' Improta), Nené, Brienza (89' Petriccione). A disp.: De Lucia, Petriccione, Basha, Kozak, Cassani, Floro Flores, Morleo, Diakité, Busellato, Gyomber, Conti. All.: Grosso Carpi (4-5-1): Serraiocco; Pachonik (83' Bittante), Ligi, Poli, Calapai; Mbaye; Jelenic (68' Saric), Sabbione (35' Mbakogu), Verna, Garritano; Melchiorri. A disp.: Brunelli, Colombo, Capela, Giorico, Pasciuti. All.: Calabro Arbitro: Pillitteri di Palermo Ammoniti: Mbaye (C) Marcatori: 27' Galano (B), 45' Brienza (B).

© Riproduzione Riservata.