Video/ Cittadella Pro Vercelli (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata)

Video Cittadella Pro Vercelli (2-0): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Tombolato (venerdì 18 maggio)

19 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Cittadella Pro Vercelli (LAPRESSE)

Allo Stadio Piercesare Tombolato il Cittadella supera per 2 a 0 la Pro Vercelli. Nel primo tempo i padroni di casa riescono a farsi vedere solo nel finale di frazione ed è nel corso del secondo tempo che la partita cambia: al 70', infatti, Alcibiade regala un calcio di rigore ai granata rimediando un cartellino rosso per una gomitata ai danni di Pelegatti. Al 72' Kouame trasforma senza problemi dal dischetto e, al 78', lo stesso Kouame serve l'assist vincente per il definitivo raddoppio di Bartolomei. I 3 punti conquistati permettono al Cittadella di toccare quota 66 ed accedere ai playoff in settima posizione mentre la Pro Vercelli, rimasta ferma a 40 punti, retrocede in Serie C.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Cittadella abbia raggiunto meritatamente il successo finale avendo ad esempio giocato più palloni rispetto agli avversari, 489 contro 337. In fase offensiva poi la formazione allenata da mister Venturato si è distinta rispetto a quella del tecnico Grieco a giudicare dal 19 a 8 nelle conclusioni complessive, delle quali addirittura 8 a 1 destinate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Cittadella è stata la squadra più fallosa a causa del 18 a 14 nel computo dei fali e l'arbitro Balice, della sezione di Termoli, oltre ad aver espulso Alcibiade con un rosso diretto tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo appena 2 volte ammonendo solamente Chiaretti e Varnier tra i padroni di casa.

