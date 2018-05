Video/ Empoli Perugia (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata)

Video Empoli Perugia (2-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Castellani (venerdì 18 maggio)

19 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Empoli Perugia (LaPresse)

Allo Stadio Carlo Castellani l'Empoli si impone sul Perugia in rimonta per 2 a 1. Nel primo tempo gli ospiti riescono a sbloccare immediatamente la situazione già al 2' con Di Carmine ma, dopo la traversa colpita su calcio di punizione al 33', a ridosso dell'intervallo, precisamente al 43', Pasqual mette a segno il pareggio. Nel secondo tempo, ci pensa dunque Donnarumma, su assist da parte di Caputo, ovvero al 63', a completare il sorpasso definitivo che vale il successo dei toscani. Grazie ad i 3 punti conquistati, l'Empoli si conferma sempre più sola in testa alla classifica con 85 e nella prossima stagione potrà riabbracciare la Serie A mentre il Perugia non va oltre i 60 punti guadagnati. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI PERUGIA

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro si evidenzia come l'Empoli abbia meritatamente raggiunto la vittoria finale avendo innanzitutto giocato molti più palloni rispetto agli avversari, 609 contro 442. La squadra del tecnico Andreazzoli si è poi distinta in fase offensiva per merito del 17 a 11 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 6 destinate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Perugia è stata la squadra più fallosa a causa del 12 a 2 nel computo dei falli e l'arbitro Martinelli, della sezione di Roma, ha estratto il cartellino giallo appena 2 volte ammonendo solamente Zanon e Belmonte tra i biancorossi.

© Riproduzione Riservata.