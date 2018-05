Video/ Novara Entella (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata)

Video Novara Entella (0-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Piola (venerdì 18 maggio)

19 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Novara Entella (LaPresse)

Allo Stadio Silvio Piola la Virtus Entella supera per 1 a 0 il Novara ed accede al playout per potersi salvare, condannando invece i diretti rivali di giornata alla retrocessione in Serie C. La tensione si respira per tutto l'arco del primo tempo ed è solamente durante il secondo tempo che la situazione riesce a sbloccarsi: al 68', infatti, Crimi trova il colpo di testa vincente per battere il portiere avversario su assist di Aramu, quest'ultimo protagonista poco prima con la traversa colpita al 54'. Inutili gli sforzi dei piemontesi nel finale di gara in cerca del pareggio ed anche l'occasione di Chajia, nel recupero al 92', termina fuori dallo specchio. I 3 punti conquistati permettono all'Entella di cercare ancora la salvezza toccando ed agganciando il Novara, rimasto fermo a quota 44 punti e matematicamente retrocesso.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro allo stadio Silvio Piola si registra un certo equilibrio tra Novara ed Entella a giudicare dal 353 a 336 nei passaggi. In fase offensiva poi gli azzurri hanno fatto poco per superare l'Entella guardando al 10 a 6 nel computo delle conclusioni totali, delle quali solamente 2 a 1 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Entella è stata la squadra più fallosa visto il 21 a 18 nei falli e l'arbitro Chiffi, della sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Puscas, Casarini e Di Mariano da un lato, De Luca ed Ardizzone dall'altro.

© Riproduzione Riservata.