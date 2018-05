Video/ Salernitana-Palermo (0-2): highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata)

Video Salernitana Palermo (0-2): highlights e gol della partita di Serie B. I rosanero espugnano l'Arechi ma devono accontentarsi dei play-off che mettono in palio l'ultimo posto per la A.

19 maggio 2018 Stefano Belli

Video Salernitana Palermo (LaPresse)

Il Palermo fa il suo dovere sul campo della Salernitana: la squadra di Stellone espugna l'Arechi battendo a domicilio la squadra di Colantuono per 2 a 0 ma non basta per ottenere la promozione diretta in Serie A, il Parma vince contro lo Spezia e scavalca il Frosinone che non va oltre il pari contro il Foggia. I rosanero saranno tra i protagonisti annunciati dei play-off ormai imminenti, anche se li affronteranno senza Chochev che a un quarto d'ora dal novantesimo è uscito dal campo in barella per un infortunio (si teme serio) alla caviglia, il centrocampista esterno è stato portato via in lacrime e per lui si prospetta un lungo stop.

I GOL DI CHOCHEV E LA GUMINA

Era stato proprio Chochev, nel recupero del primo tempo, a portare in vantaggio gli ospiti con un gran tiro dal limite, dopo che la terna arbitrale aveva ingiustamente annullato un gol a Rispoli per un fuorigioco inesistente. Non pervenuta in fase offensiva la compagine di casa che crea ben pochi pericoli dalle parti di Pomini, solamente Rosina ci prova senza troppa convinzione. Il Palermo prova a chiuderla prima del triplice fischio con Trajkovski che scheggia il palo e Aleesami che dalla lunga distanza manca il bersaglio, a ridosso del novantesimo ci pensa La Gumina a mettere il punto esclamativo che non basta però per salutare il ritorno nella massima categoria, bisognerà passare dagli spareggi.





