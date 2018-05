Video/ Ternana Avellino (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata)

Video Ternana Avellino (1-2): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Liberati (venerdì 18 maggio)

Video Ternana Avellino (LAPRESSE)

La Ternana perde 1-2 in casa contro l'Avellino. Dopo il gol di Signori, gli uomini di Novellino trovano i gol di Ardemagni e Castaldo che decretano il raggiungimento dell'obiettivo: la salvezza. In classifica l'Avellino chiude al 14esimo posto con 48 punti mentre gli umbri sono il fanalino di coda di questo campionato: ultimo posto a quota 37. Ternana in campo con il 4-3-1-2. In porta Plizzari, difesa con Vitiello, Rigione, Signorini e Zanon. A centrocampo ci sono Defendi, Signori e Statella mentre in zona offensiva il solito Tremolada alle spalle di Carretta e Finotto. I campani rispondono con il 4-4-2. Tra i pali Radu, linea difensiva composta da Laverone, Krešic, Migliorini e Falasco. A centrocampo da destra verso sinistra Gavazzi, Di Tacchio, Wilmots e Molina. In avanti ci sono Castaldo e Ardemagni.

SINTESI PRIMO TEMPO

Primo squillo dell'Avellino con Gavazzi. Il veterano biancoverde calcia da fuori, spedendo però alto sopra la traversa. Attacca ancora l'Avellino. Porta palla capitan Castaldo, che sterza sul destro e ci prova dai sedici metri: la sfera finisce fuori, non di molto. Al nono minuto gli irpini passano in vantaggio. Ardemagni sbaglia, Signori ruba palla sulla trequarti e allarga a Carretta. Quest'ultimo vede l'inserimento del numero 21 e gliela dà di ritorno, il tiro di Signori viene deviato e la traiettoria beffa Radu. Ecco Carretta. L'attaccante prova a girare da pochi passi un pallone affiorente dalla trequarti. Il suo colpo di testa viene bloccato dal portiere senza difficoltà. Di Tacchio intanto ci prova direttamente da calcio di punizione: il suo tentativo finisce a lato. Gran progressione di Defendi al 17esimo sulla fascia destra. L'ex Bari entra in area ed incrocia il destro, ma la sfera sibila a lato. Poco dopo sugli sviluppi di un corner esce uno schema per il tiro al volo di Di Tacchio da fuori area: coordinazione perfetta, ma Signori è appostato sulla linea e toglie la palla dall'angolino. Ci prova Rigione: al volo, bella coordinazione, ma il centrale della Ternana non inquadra lo specchio della porta. Tremolada sventaglia a destra verso Difendi, che s'impegna ma non riesce a tenere la sfera in campo. Al 25esimo Gavazzi mette la palla sulla corsa di Laverone sulla destra. In scivolata l'ex Lanciano riesce ad andare al cross, ma il suo è di fatto un passaggio per Plizzari. Fallo tattico di Kresic, che strattona evidentemente Finotto: giallo per lui. Alla mezzora Castaldo cerca l'imbucata per Gavazzi che, in area di rigore, sbaglia l'aggancio e mette la palla fuori. Poco dopo Carretta salta nettamente Falasco sulla destra. Il suo cross basso non trova la deviazione di nessuno. Al 40esimo l'Avellino trova l'1-1. Castaldo mette al centro da posizione leggermente defilata a sinistra. Una deviazione del difensore favorisce il tempismo di Ardemagni, che anticipa l'uscita di Plizzari e di testa spedisce nel sacco. Cross di preciso di Zanon dalla sinistra. Vitiello anticipa tutti di testa ma nella sua azione travolge un difensore avversario. Fourneau ferma il gioco. Gli ospiti spingono e trovano il vantaggio prima dell'intervallo. Molina riceve da Wilmots ed entra in area dalla fascia sinistra. Numero su Vitiello, che va a vuoto, e cioccolatino al centro perfetto per Castaldo: piattone facile facile per il capitano ed è 1-2.

SINTESI SECONDO TEMPO

Cambio all'intervallo per la Ternana: fuori Vitiello, dentro Valjent. Di Tacchio allarga a Laverone, che fa partire subito il traversone. In area Rigione allontana. Zanon prova a sfondare sulla sinistra, ma Gavazzi prende posizione sul tentativo di dribbling, colpendolo anche al volto. E' tutto regolare per l'arbitro. I ritmi in questa ripresa si sono visibilmente abbassati. L'Avellino gestisce senza difficoltà. Cross profondo a cercare Castaldo, piazzato quasi sul lato corto dell'area. Il tiro al volo del capitano dell'Avellino è da dimenticare. Lancio per Gavazzi sulla destra al 58esimo, ma Zanon è bravo a passargli davanti e subire il fallo, prima che l'avversario provasse a mettere in mezzo. Ardemagni allarga a sinistra per Molina, che punta Defendi e prende il fondo. Il suo cross basso viene messo fuori da Rigione. Sostituzione per la Ternana: fuori Zanon, dentro Angiulli. Sostituzione per l'Avellino: D'Angelo prende il posto di Molina. Azione personale di Falasco sulla fascia sinistra. Ul suo traversone è però completamente sballato: palla diretta sul fondo. Tentativo di Castaldo che gira a rete di prima intenzione un cross dalla sinistra. La sua conclusione incrociata viene deviata in angolo dai difensori. Poco dopo Tremolada batte un calcio d'angolo e pesca Valjent in area: il colpo di testa di quest'ultimo è angolato ma debole, Radu ci arriva. Sostituzione per l'Avellino: esce Falasco, rimpiazzato da Ngawa. All'80esimo Tremolada pennella il sinistro al centro da calcio di punizione, ma la difesa allontana. Controcross di Carretta, Signorini impatta di testa e di poco spedisce a lato. Sostituzione per la Ternana: Varone prende il posto di Tremolada. Cambio per l'Avellino: esce un fischiatissimo Ardemagni, al suo posto Asencio. Cartellino giallo per Gavazzi per un intervento col braccio. Defendi scende sulla destra e fa partire lo spiovente. Migliorini svetta in area e di testa allunga la traiettoria in fallo laterale. Gli ospiti non mollano e conquistano una vittoria che vale la salvezza.

