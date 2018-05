Video/ Venezia Pescara (0-0): highlights della partita (Serie B 42^ giornata)

Video Venezia Pescara (0-0): highlights della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Penzo (venerdì 18 maggio)

Video Venezia Pescara (LaPresse)

E' finito 0-0 il match tra Venezia e Pescara. Un punto ciascuno basta a entrambe le squadre per centrare gli obiettivi: lagunari ai playoff, Pescara salvo. La squadra di Inzaghi chiude il campionato al quinto posto con 67 punti mentre il Pescara si salva occupando il 17esimo posto a quota 48. Inzaghi schiera il Venezia con il consueto 3-5-2. Tra i pali Audero, in difesa Andelkovic, Modolo e Domizzi. A centrocampo da destra verso sinistra Frey, Falzerano, Stulac, Firenze e Garofalo. In avanti Zigoni e Geijo. Pillon replica con il 4-3-3. In porta Fiorillo, difesa con Fiamozzi, Gravillon, Perrotta e Crescenzi. In mediana Coulibaly, Machin e Valzania mentre in attacco ecco Mancuso, Pettinari e Capone.

SINTESI PRIMO TEMPO

Il Pescara ci prova subito, ma il destro di Fiamozzi viene parato senza problemi da Audero. Attacca il Venezia con la conclusione di Geijo che viene murata dalla difesa, sulla ribattuta c'è Garofalo il cui tiro viene nuovamente respinto dalla difesa del Pescara. Ancora i padroni di casa. Bella palla difesa da Zigoni, scarico all'indietro per Geijo: tiro che viene parato in due tempi da Fiorillo. Buon ritmo al Penzo. Il Venezia attacca, ma non si scompone in difesa. Il Pescara si difende con ordine. Attento Andelkovic in chiusura difensiva. Riparte il Venezia. Il Pescara fa girare il pallone, ma senza tanta qualità negli ultimi 20 metri. Il ritmo della gara, adesso, è meno intenso. Il Venezia chiude bene i varchi, il Pescara si accontenta. Tentativo di Coulibaly. Conclusione da fuori area del centrocampista, Audero non si fa sorprendere e para il tiro del centrocampista degli ospiti. Valzania cerca Capone sulla trequarti, ma l'esterno non trova lo spazio per concludere a rete. Riparte il Venezia. Altra conclusione di Falzerano, questa volta di sinistro, pallone che viene facilmente fermato da Fiorillo. Bel numero di Pettinari che elude la marcatura di Modolo e conclude verso Audero: palla che termina a lato. Nel finale di primo tempo la traversa nega la gioia del vantaggio a Stulac. Piazzato del numero 5 su azione di calcio d'angolo, Fiorillo battuto, ma palla che sbatte sul legno e poi finisce sul fondo.

SINTESI SECONDO TEMPO

I due tecnici non hanno effettuato cambi durante l'intervallo. Il Venezia manovra, il Pescara si difende in modo ordinato. Al 50esimo Valzania viene ammonito per fallo su Geijo. Il Venezia prova ad attaccare: Garofalo sulla sinistra prova a saltare Fiamozzi ma sbaglia e il pallone termina a lato. Possesso palla del Venezia, ma non c'è il cambio di passo. Il Pescara, fin qui, non ha corso particolari pericoli. Ci prova il Venezia: Domizzi lancia lungo dalla difesa, Geijo si trova a tu per tu con Fiorillo, ma tutto inutile per una segnalazione di fuorigioco. Il Venezia continua a spingere, ma senza fretta. Il ritmo della gara continua ad essere basso. Ammonito nel frattempo Frey. Successivamente l'arbitro Serra espelle Inzaghi per proteste. Venezia ancora in spinta: Zigoni prova a tenere alto il pallone per far salire la sua squadra, ma la difesa del Pescara chiude. Doppia sostituzione effettuata al 67esimo dai lagunari: escono Zigoni e Firenze, entrano Littieri e Fabiano. La gara continua a non decollare. Il ritmo del match è basso e anche i nuovi ingressi non sembrano aver avuto effetto. Tra le fila degli abruzzesi esce anche Capone, rilevato da Campagnaro. Poco dopo dentro Falco per Mancuso. Intanto Litteri va vicino al gol. Cross di Geijo per la deviazione dell'ex Cittadella, bravissimo Fiorillo a deviare in calcio d'angolo. Venezia all'attacco: Garofalo calcia da corner, il pallone resta in area, c'è Stulac pronto a concludere a rete, ma la difesa del Pescara si salva. Negli ultimi minuti il Venezia ci prova, il Pescara si difende con ordine.

