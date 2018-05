Giro d'Italia 2018, ciclismo / Si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma

02 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Giro d'Italia 2018, ciclismo - La Presse

Sta per partire il Giro d'Italia 2018 di ciclismo, andiamo a vedere ora chi sarà in gara e quali sono i favoriti per la vittoria finale. Alla competizione partecipano 22 squadre che sono composte ognuna da 8 corridori, per un totale quindi di 176 ciclisti. Sono 18 le squadre partecipanti di diritto alle quali si aggiungono altre 4 che sono invitate speciali. Ovviamente tra i favoriti c'è l'italiano Fabio Aru che non ha mai vinto il Giro e ovviamente sogna di farlo. Non si può poi non parlare del vincitore della scorsa edizione Tom Dumoulin che sogna di mettere a segno un clamoroso e irripetibile bis. Attenzione anche a Chris Froome dato in grandissima forma e che vuole conquistare anche lui il successo in una competizione che non ha mai vinto. Non ci sarà invece il due volte vincitore Vincenzo Nibali che si prepara per il Tour de France e ha dovuto alzare bandiera bianca per questa avventura.

IL PROGRAMMA

Il Giro d'Italia 2018 di ciclismo partirà il 4 maggio 2018 e chiuderà il 27 dello stesso mese. Si percorreranno oltre tremila chilometri in 21 tappe e la partenza è fissata da Gerusalemme quando il ministro dello sport Luca Liotti sancirà l'inizio della manifestazione insieme a quelli di Israele Miri Regev e Sylvan Adams. Dopo che le prime tre tappe si correranno in Israele sarà il momento di passare allo stivale partendo da tre giorni che si muoveranno in Sicilia con partenza ad Agrigento e arrivo a Santa Ninfa. Si passerà poi in Calabria con una tappa che si adatta perfettamente ai velocisti presenti in gara, Pizzo Calabro-Praia a Mare. Via via poi si andrà a percorrere gran parte dello stivale con l'arrivo previsto per il 27 maggio a Roma. Sicuramente oltre al percorso sarà molto interessante andare a guardare anche le bellezze del nostro paese che saranno protagoniste altrettanto del Giro d'Italia 2018.

