Giro d’Italia, Pozzato non parte: padre in fin di vita/ Alex Turrin il ciclista che correrà al suo posto

Giro d’Italia, Pozzato non parte: padre in fin di vita. Alex Turrin il ciclista che correrà al suo posto. Il 36enne corridore vicentino non correrà il Giro per i problemi del genitore

Filippo Pozzato in uno scatto pubblicato su Instagram

Dramma per il ciclista Filippo Pozzato. Il corridore vicentino della scuderia Willier-Triestina Selle Italia, non prenderà parte al Giro d’Italia 2018 per questioni famigliari. Il 36enne, già presente a Gerusalemme per l’inizio della corsa, e già sottoposto ai controlli medici obbligatori dell’UCI, ha dovuto fare le valigie e rientrare d’urgenza in Italia, complice le condizioni fisiche del padre. I familiari hanno infatti avvisato Pozzato circa il peggioramento della salute del padre, attualmente ricoverato all’Ospedale San Bortolo di Vicenza. Pozzato ha lasciato la sua squadra e si è diretto a Tel Aviv per prendere il primo volo destinazione Italia.

SAREBBE STATO L’OTTAVO GIRO PER POZZATO

La squadra, che questa mattina aveva annunciato il terzo sponsor ufficiale, gli asiatici di Bryton Inc, ha già scelto il sostituto del 36enne, leggasi Alex Turrin, ciclista di 25 anni (classe 1992), originario di Belluno, (nono al recente Giro dell’Appennino) che debutterà al Giro e che è alla sua seconda stagione da professionista. Turrin era già stato inserito nell’elenco della pre-lista della Willier-Triestina Selle Italia, ed ora dovrà sottoporsi anch’egli ai rituali controlli clinici, quindi, potrà prendere parte alla corsa ciclistica. Un cambio di formazione praticamente all’ultimo minuto, con Pozzato che sarà così costretto a saltare la sua ottava ed ultima partecipazione al Giro d’Italia.

© Riproduzione Riservata.