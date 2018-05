Inter-Juventus, Pecoraro sul video di Allegri e Tagliavento/ “Nessun procedimento, si parla inutilmente"

Allegri con Tagliavento in mixed zone

Parola fine per Inter-Juventus, o forse no, fatto sta che nelle scorse ore è uscito allo scoperto il procuratore federale della Federcalcio, Giuseppe Pecoraro. Incalzato dai microfoni di Rai Sport, è intervenuto per fare chiarezza sul famoso video in cui si notava l’allenatore della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, al termine della vittoria discussa contro l’Inter, rivolgere i propri complimenti all’arbitro Tagliavento, il quarto uomo durante la sfida in questione. Per chi si fosse perso quel video, il Conte Max si rivolge così al direttore di gara in mixed zone: «Ciao Taglia, oh è andato proprio bene, è stato bravo, promosso».

LE PAROLE DI PECORARO

Un filmato ripreso col telefonino, che aveva fatto il giro del web in breve tempo, e soprattutto, fatto discutere. Nulla di sospetto però, come ha spiegato Pecoraro poco fa: «Il video di Tagliavento e Allegri? – le parole de Procuratore Figc - se ne è parlato tanto, forse anche inutilmente. Abbiamo acquisito il filmato, l'ho visto e non c'è nessun procedimento da aprire». Lo stesso Pecoraro ha quindi aggiunto e concluso: «Bisogna accettare i risultati del campo, nel bene o nel male». Dichiarazioni che senza dubbio faranno felici i tifosi juventini, e un po’ meno quelli dell’Inter, che si sentono in qualche modo defraudati per l’eccessiva espulsione di Vecino e il mancato secondo giallo a Pjanic. Una decisione che riguarda da vicino anche i tifosi del Napoli, ancora in corsa per lo scudetto, per cui un pool di avvocati sta portando avanti una class action per chiedere la ripetizione proprio di Inter-Juventus.

