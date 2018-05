Inter-Juventus, avvocati napoletani: “Match da ripetere”/ Class action di studio legale per annullare la gara

Inter-Juventus giocatasi lo scorso 28 aprile, va ripetuta. Ne sono convinti alcuni avvocati napoletani, in particolare, Angelo e Sergio Pisani, che hanno dato vita ad una class action per fare in modo che la Federcalcio annulli la sfida dello stadio San Siro dello scorso mese, e la faccia ripetere. I due legali dello studio Pisani sono pronti a presentare un esposto alla FIGC, grazie ad una raccolta firmate avviata sulla nota piattaforma change.org, diffusa attraverso vari social network. Uno scenario al limite della realtà, visto che la ripetizione di un match non si è praticamente mai verificato nella storia del calcio, soprattutto, per errori arbitrali, ma l’iniziativa ha ovviamente trovato l’accoglimento di molti tifosi napoletani, e probabilmente anche interisti, raccogliendo ben 1300 firme in meno di 24 ore di tempo.

GLI ERRORI ARBITRALI DI INTER-JUVE

Lo studio di avvocati napoletani ha pubblicato una nota attraverso il proprio sito, in cui si legge: «L' arbitraggio offende i valori dello sport, quello che e' accaduto al San Siro è inaccettabile e va condannato con fermezza». I fratelli Pisani puntano a raccogliere ben 50mila firme: «e non sarà difficile vista la delusione e lo sconcerto dei veri appassionati dello sport sano». Quindi i legali chiudono: «Seguirà un esposto per frode sportiva teso ad accertare anche fatti di eventuale rilevanza penale alla luce delle numerose agevolazioni arbitrali ricevute dalla Juventus nel campionato in essere!». Durante la gara di San Siro venne fortemente contestata l’espulsione di Vecino per entrata dura su Mandzukic (fallo da giallo), mentre Pjanic è stato graziato, non ricevendo la seconda ammonizione dopo fallo su Rafinha.

