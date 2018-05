Juventus, Higuain/ “Data una mazzata al campionato, me la sentivo la palla del 3-2…”

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

A meno di una settimana dal grande successo della Juventus sull’Inter per tre a due, torna a parlare Gonzalo Higuain, l’eroe del match di San Siro, colui che ha gettato nel sacco la palla decisiva. E proprio parlando di quel gol, il Pipita ha confessato: «Quella palla decisiva la sentivo – racconta il bomber argentino ai microfoni di Jtv - quando sei davvero convinto, quello che immagini si può realizzare». Tre punti importantissimi per l’umore, ma soprattutto per lo scudetto: «Era fondamentale battere l'Inter – prosegue l’ex centravanti del Napoli - negli ultimi minuti a San Siro sapevamo che erano fondamentali per noi e per lo scudetto. Avere ribaltato quel risultato è stato fondamentale per dare una 'mazzata' al campionato».

“IL NOSTRO SEGRETO E’ L’UNIONE”

Quindi Higuain, sempre chiacchierando con i giornalisti di Jtv, ha svelato la ricetta segreta di questa Juventus, che continua a vincere nonostante passino gli anni e gli avversari si facciano più competitivi: «L'unione fra noi è l'ingrediente che ci permette di raggiungere gli obiettivi. In questo momento più che la forza fisica, contano l'amor proprio, la testa, la voglia di vincere e di essere un gruppo». Infine, uno sguardo alla prossima partita, l’anticipo di sabato sera, ore 20:45, dello stadio Allianz contro il Bologna: «Siamo sicuri che anche contro il Bologna i tifosi ci saranno vicini – ha chiosato il bomber juventino - lo Stadium sarà una bolgia».

