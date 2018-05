Juventus sotto attacco/ La vignetta araba e Oliviero Toscani: “Vincono con gli aiuti, mi fanno un po' pena"

La vignetta contro la Juventus di un fumettista arabo

Pesanti attacchi nei confronti della Juventus in queste ultime ore. Prima è comparsa sul web una vignetta realizzata dal fumettista arabo Fahad Khashrami, collaboratore con diverse emittenti televisive per cui realizza dei fumetti sul calcio, che ha voluto prendere in giro la Vecchia Signora, accusata di aver “rubato” dopo la vittoria contro l’Inter dello scorso fine mese. Quindi ci si è messo Oliviero Toscani, fotografo di fama internazionale, e noto tifoso nerazzurro, che intervistato dai microfoni del programma La Zanzara, su Radio 24, ha lanciato accuse pesanti nei confronti della squadra torinese: «Fossi un giocatore della Juve mi vergognerei – attacca il fotografo autore di svariate campagne pubblicitarie di enorme successo - non mi vanterei tanto di vincere così. Infatti nel passato dei grandi campioni se ne sono andati da questa squadra».

SCATTA LA PROTESTA DEI TIFOSI JUVENTINI

Quindi Toscani ha aggiunto, rincarando la dose: «Mi fanno anche un po’ pena. Devono vincere aiutati, come è successo per la Fiat». Secondo il fotografo la mentalità juventina è molto simile a quella mafiosa: «La maglia mi piace, la squadra, i giocatori, mi stanno anche simpatici. Ma la società è così, la mentalità è quella. Però mi fanno pena perché devono vincere così, fossi uno di loro mi vergognerei. Vorrei vincere regolarmente - conclude - invece vincono con aiuti esterni». Su Twitter si è subito scatenata la protesta dei sostenitori juventini, e non è da escludere che a breve si dia vita a quella che in gergo viene definita “shit storm”, una serie di attacchi congiunti all’indirizzo proprio di Toscani.

