Nba Playoff, Toronto-Cleveland / Gara-1 termina ai tempi supplementari dopo un lungo testa a testa

Nba Playoff, Toronto-Cleveland: gara-1 termina ai tempi supplementari dopo un lunghissimo ed emozionante testa a testa. Gli ospiti vincono grazie alla differenza di appena un punto.

02 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Nba Playoff, Toronto-Cleveland - La Presse

Protagonista assoluto di Toronto-Cleveland, gara-1 dei quarti di finale dei playoff di Nba, è stato LeBron James. Il cestista classe 1984 di Akron infatti ha messo a segno 26 punti, riuscendo a giocare una gara di grandissima personalità e risultando alla fine dei giochi decisivo. Dall'altra parte invece bene ha retto DeMar DeRozan che invece di punti ne ha fatto 22, alzando il ritmo a metà gara però calando alla fine dei giochi. Abbiamo visto una partita lottata punto su punto dove la differenza l'hanno fatta anche gli episodi visto che poi alla fine il match è terminato 112-113 con appena un punto di differenza. Attenzione alla prova del lituano Jonas Valanciunas classe 1992 che ha messo a segno 21 punti, riuscendo a dimostrare di essere nettamente all'altezza della situazione.

IL RACCONTO DELLA PARTITA

Si è disputata stanotte, ora italiana, la sfida Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers valida come gara-1 dei quarti di finale dei Playoff di Nba. C'era un grande clima all'Air Canada Centre di Toronto con quasi 20mila spettatori. Sono serviti i tempi supplementari per decidere chi avrebbe vinto la contesa per appena un punto. Il risultato finale dopo gli extra time è stato di 112-113, dopo che i tempi regolamentari ci avevano parlato di un 105-105. Pronti via i padroni di casa erano riusciti a dilagare con un 33-19 che sembrava promettere bene per loro. La rimonta però era stata già messa in piedi nel secondo quarto con un 27-38 che riaccendeva la contesa. Toronto Raptors sembrava aver chiuso tutto di nuovo al terzo, guadagnando altri due punti di margine con un 27-25. Nel quarto però Cleveland Cavaliers erano riusciti a pareggiare con un 18-23. I tempi supplementari ci avevano parlato di 7-8 che permetteva alla fine agli ospiti di portare a casa gara-1.

