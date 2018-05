Probabili formazioni/ Roma Liverpool: quote e ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Roma Liverpool: quote e ultime novità su moduli e titolari. Idee piuttosto chiare per Di Francesco e Klopp per la semifinale di ritorno di Champions League

02 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Roma Liverpool (Foto LaPresse)

Il giorno di Roma Liverpool è finalmente arrivato: alle ore 20.45 di questa sera le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Olimpico per la semifinale di ritorno di Champions League. Per la Roma sarà una nuova missione rimonta: ai quarti è stata scritta una pagina di storia, riuscirci anche in semifinale sarebbe epico e soprattutto aprirebbe le porte della finale. Servirà essere perfetti sia in attacco sia in difesa: andiamo dunque senza indugio a leggere le mosse dei due allenatori Eusebio Di Francesco e Jurgen Klopp per quanto riguarda le probabili formazioni di Roma Liverpool.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo il pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai, regna l’incertezza circa l’esito di Roma Liverpool. Il segno 1 per la vittoria giallorossa è quotato a 2,50, ma per il colpaccio esterno dei Reds (segno 2) si arriverebbe appena di un soffio più su, a quota 2,60. Infine il pareggio pagherebbe 3,85 volte la posta in palio (segno X).

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LIVERPOOL

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

La Roma sembra avere le idee chiare e d’altronde non potrebbe essere altrimenti dopo la dura lezione subita nella partita d’andata: la difesa a tre è astata sonoramente bocciata e di conseguenza Eusebio Di Francesco passerà al modulo 4-3-3. Davanti ad Alisson dunque ecco la coppia centrale formata da Fazio e Manolas, con Florenzi terzino destro e Kolarov a sinistra. Il compito della retroguardia sarà naturalmente fondamentale, perché subire altri gol oggi sarebbe deleterio. In mezzo al campo giocheranno capitan De Rossi, Nainggolan e Pellegrini, scelta di fatto anche qui obbligata a causa del problema al costato che frena negli ultimi giorni Strootman. In attacco naturalmente come centravanti ci sarà l’inamovibile Dzeko, affiancato da Schick che è in grande crescita ultimamente e da El Shaarawy, con Cengiz Under prima alternativa ai tre titolari dell’attacco giallorosso.

LE SCELTE DI KLOPP

I Reds di Jurgen Klopp si schiereranno con il consueto 4-3-3. Karius in porta, Alexander-Arnold e Robertson terzini mentre la coppia di difensori centrali sarà formata da Lovren e van Dijk. Il centrocampo del Liverpool sarà quasi certamente composto da Henderson, Milner e Wijnaldum, non ci sono dubbi particolari in proposito sulla mediana dei Reds, anche a causa purtroppo dell’infortunio di Oxladr-Chamberlain, che ha chiuso anzitempo la sua stagione. La forza del Liverpool comunque sta nell’attacco: anche qui non ci possono essere dubbi, con il tridente composto dal grande ex Salah e Manè ai fianchi della punta centrale Firmino, con l’obiettivo di segnare gol per rendere ancora più difficile la dura rimonta giallorossa. Insomma, anche nel Liverpool non sembrano esserci sorprese: tutto chiaro nelle formazion?

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp, Defrel.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Oxlade-Chamberlain, Matip, Can, Lallana.

