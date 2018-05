Roma Liverpool/ Streaming video e diretta tv Canale 5: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Liverpool, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I giallorossi devono vincere 3-0 nel ritorno della semifinale di Champions League

02 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roma Liverpool, Champions League (Foto LaPresse)

Roma Liverpool, partita che sarà diretta dallo sloveno Damir Skomina, è valida per la semifinale di ritorno della Champions League 2017-2018 e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 2 maggio. Lo stadio Olimpico è pronto: bisogna rimontare il 2-5 dell’andata per coronare un sogno durato 34 anni, quello di tornare a disputare la finale della massima competizione europea facendo fuori quei Reds che nel 1984 avevano vinto ai rigori in questo stadio. E’ la possibile chiusura di un cerchio: perchè sia così però servirà vincere almeno 3-0, e dunque non sarà affatto semplice centrare l’impresa. Tuttavia, l’episodio recente dell’eliminazione ai danni del Barcellona lascia ben più di uno spiraglio aperto: la squadra sta bene e lo ha dimostrato anche in campionato, adesso si tratta semplicemente di tradurre in realtà i propositi di trionfo e, perchè sia così, bisognerà giocare una partita anche più che perfetta sperando magari in qualche aiuto da parte degli avversari.

ROMA LIVERPOOL, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Liverpool è in diretta tv su Canale 5, come era già successo all’andata: appuntamento dunque in chiaro per tutti, anche in assenza di un televisore visto che Video Mediaset proporrà la semifinale di ritorno di Champions League in mobilità. Gli abbonati al digitale terrestre a pagamento avranno anche la possibilità di assistere a questa sfida del Santiago Bernabeu sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, con diretta streaming video attivabile senza costi aggiuntivi con il servizio Premium Play, che come sempre si potrà utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I RISULTATI

La Roma ci crede, e fa bene a crederci: sarebbe la terza rimonta in altrettanti turni di Champions League, ciascuna più clamorosa dell’altra. Contro lo Shakhtar Donetsk serviva un 1-0, puntualmente arrivato; contro il Barcellona il 3-0 pareva titanico, ma di certo i blaugrana non avevano tre gol di vantaggio per quanto mostrato al Camp Nou e, per quanto negativi fossero i pronostici, il campo aveva chiaramente detto di come i giallorossi potessero farcela. Adesso l’asticella si alza: è vero che la Roma deve ripetere lo stesso risultato dei quarti, ma il Liverpool che ospita all’Olimpico è parsa una squadra nettamente più in palla. I cinque gol maturati ad Anfield ci stanno tutti; anzi, se Jurgen Klopp non avesse commesso l’errore di togliere Salah appena dopo il 70’ la punizione sarebbe potuta essere più severa. Come ha sintetizzato perfettamente Monchi: “Sul 5-0 eravamo fuori, adesso è dura ma si può fare”. E’ vero, soprattutto perchè il finale di otto giorni fa ha lasciato intendere di come una Roma attenta, concentrata e con voglia possa mettere in difficoltà una difesa, quella inglese, che non è certo imbattibile. Forse il Liverpool ha cantato vittoria troppo presto? Chissà: al momento il risultato è dalla sua parte, ma se alla fine i Reds dovessero venire eliminati sarebbe un durissimo colpo per tutto l’ambiente, considerando soprattutto come erano riusciti a giocare la partita di andata e come avevano affondato una Roma che però non è ancora affondata, e che adesso mette tutte le carte sul tavolo alla ricerca del grande sogno chiamato Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LIVERPOOL

Problemi per Eusebio Di Francesco: Strootman non sta bene, Perotti è fuori dai giochi. Dunque si cambia rispetto all’andata: ci sarà Lorenzo Pellegrini in mediana, da valutare però lo schema perchè la difesa a tre vista ad Anfield non ha funzionato. Il sacrificato sarebbe Juan Jesus; ripristinata la linea con Florenzi e Kolarov da terzini, in linea con i due centrali che saranno Fazio e Manolas. A centrocampo dunque conferma per De Rossi e Nainggolan, mentre davanti spazio a un El Shaarawy particolarmente in forma con Dzeko - ovviamente - e Schick favorito su Cengiz Under. Per quanto riguarda il Liverpool, gli indisponibili aumentano: stagione finita per Oxlade-Chamberlain, e allora spazio a Wijnaldum dal primo minuto come mezzala, al fianco di Henderson e con Milner che completa la mediana. Davanti a Karius ci saranno come sempre Van Dijk e Lovren, con Alexander-Arnold e Robertson esterni; nel tridente offensivo chiaramente Klopp schiera i 29 gol (nella sola Champions League) di Salah, Firmino e Sadio Mané. Non ci sono troppe alternative: la panchina dei Reds in questo momento è particolarmente corta, e chissà che questo non rappresenti un’ulteriore punto a favore della Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

A partire favorita è la Roma, di un’incollatura secondo l’agenzia di scommesse Snai: infatti la quota sul segno 1 per la vittoria giallorossa e quella sul segno 2 che identifica l’affermazione esterna del Liverpool sono identiche o quasi, rispettivamente 2,50 e 2,60 volte la posta. I giallorossi però devono vincere almeno 3-0 per andare in finale, qui le cose si complicano e il valore della scommessa si alza, arrivando a 20,00. Sarebbe di 3,85 volte la cifra investita su questa partita la vincita in caso di pareggio (segno X), un risultato che naturalmente eliminerebbe la Roma mandando il Liverpool alla finale di Kiev.

