ROMA SI QUALIFICA IN FINALE SE.../ Champions, Liverpool: risultati utili e precedenti favorevoli

La Roma va a caccia della qualificazione alla finale di Champions League: allo stadio Olimpico contro il Liverpool deve vincere 3-0, lo stesso risultato che ha fatto fuori il Barcellona

02 maggio 2018 - agg. 02 maggio 2018, 17.58 Claudio Franceschini

La Roma cerca la qualificazione alla finale di Champions League (Foto LaPresse)

Ne abbiamo già parlato in occasione della partita di andata, non possiamo che tornare a parlarne ancora: la Roma cavalca una cabala che le aveva già portato bene in occasione dei quarti di finale, quando aveva eliminato il Barcellona contro ogni previsione. Una cabala che è iniziata agli ottavi, e che ha visto i giallorossi qualificarsi al turno successivo della Champions League partendo sempre da una sconfitta esterna. Dallo Shakhtar Donetsk ai blaugrana, passando ora per il Liverpool: tre turni in andata e ritorno, tre ko fuori casa, ciascuno più pesante dell’altro. Da una parte c’è chi sostiene che fatto un 3-0 non se ne possa fare un altro perchè le grande imprese accadono una volta sola e, se si ripetono, non lo fanno a poche settimane di distanza; dall’altra parte ci sono tanti tifosi che ci credono, convinti che questo sia una sorta di anno “magico”. Avevamo già detto che la Roma ha battuto 3-0 non solo il Barcellona in questa edizione di Champions League, ma anche il Chelsea nella fase a gironi; se a questo uniamo il fatto che il Liverpool, come tutte le squadre inglesi o quasi, non ha la stessa intensità che ha in casa e che Alisson non ha mai subito gol all’Olimpico in questa competizione, il quadro potrebbe essere completo e la tavola apparecchiata per la grande impresa. (agg. di Claudio Franceschini)

QUALIFICAZIONE DIFFICILE MA POSSIBILE PER LA ROMA

Una qualificazione difficile ma possibile: contro il Liverpool, la Roma non ha a disposizione più risultati come i Reds hanno, ma possono sempre volare in finale di Champions League. Come, lo abbiamo già detto una settimana fa ma lo ricordiamo ancora, a poche ore ormai dal calcio d’inizio allo stadio Olimpico che è previsto per le ore 20:45. I giallorossi hanno perso 5-2 ad Anfield Road: evidentemente non possono pareggiare o perdere perchè sarebbero eliminati senza se e senza ma. Come dicevamo prima, hanno a disposizione un solo risultato che è la vittoria, ma anche in questo caso singolo bisogna distinguere e ricordare che i tre gol di scarto devono avere come risposta almeno tre gol di scarto. Per la regola che dà un valore doppio ai gol segnati in trasferta, la Roma sarebbe in finale di Champions League con un 3-0 o un 4-1; con il 5-2 si andrebbe ai tempi supplementari, dal 6-3 in su per lo stesso concetto sarebbe il Liverpool a volare a Kiev. Questo, pareggiando la differenza reti; chiaramente però i giallorossi possono fare ancora meglio, vale a dire mettere quattro reti (almeno) tra sè e gli avversari. Che sia 4-0, 5-1 o via discorrendo cambierebbe poco: la differenza reti nel doppio confronto sarebbe a favore della banda di Eusebio Di Francesco, che dunque andrebbe a disputare l’ultimo atto della Champions League.

ROMA SI QUALIFICA IN FINALE SE… LE SPERANZE GIALLOROSSE

La Roma fa bene a sperare nella qualificazione: la finale è ad un passo, al netto dei gol che servono per rimontare il Liverpool sono 90 minuti che separano i giallorossi da Kiev e dunque vanno giocati al massimo delle possibilità. Per la squadra di Eusebio Di Francesco parlano i precedenti, non solo il Barcellona nei quarti di questa Champions League ma anche la più volte citata semifinale del 1984 contro il Dundee United - si partiva da 0-2, occorreva il 3-0, la squadra vinse con quel risultato all’Olimpico - e gli ottavi contro lo Shakhtar Donetsk. L’edizione corrente della competizione europea ci ha detto che i giallorossi hanno sempre perso in trasferta la partita di andata, e per due volte hanno ribaltato con il risultato minimo che potessero centrare: manca la terza volta, è quella di stasera. Arriverà un’altra qualificazione? La sensazione è che quei due gol segnati nel finale ad Anfield abbiano fatto ben più di ridurre il divario tra le due squadre: probabilmente un po’ di pressione psicologica sul Liverpool si è davvero posata, dal canto suo la Roma potrebbe aver preso ulteriore fiducia intuendo che davvero si può fare. Per il resto manca poco: non resta dunque che stare a vedere come andranno le cose.

© Riproduzione Riservata.