Valentino Rossi/ “A Jerez capiremo quanto vale la M1, voglio lottare per questo campionato”

Valentino Rossi parla in vista del Gp di Jerez: "Capiremo quanto vale la M1, voglio lottare per questo campionato”. Il prossimo weekend, primo appuntamento europeo con la MotoGp

Valentino Rossi, pilota Yamaha - LaPresse

Torna allo scoperto il pilota della Yamaha M1, Valentino Rossi. Il numero 46 ha parlato poco fa in vista del Gran Premio di Spagna a Jerez, primo appuntamento europeo con il Mondiale MotoGp 2018. L’inizio di stagione della moto nipponica è stato decisamente deludente, con un podio per il Dottore e uno per il compagno di squadra Vinales. Il centauro italiano, però, si dice fiducioso: «Sono felice di tornare in Europa – le sue parole riportate dall’agenzia Ansa - le prime gare non sono andate molto bene ma abbiamo provato qualcosa di positivo. La nostra M1 sta migliorando e ora arriviamo a Jerez, una pista molto importante per capire il nostro potenziale. L’anno scorso avevamo faticato molto, ma penso che potremo fare meglio».

“JEREZ MI PIACE MOLTO”

Chissà se la Yamaha riuscirà a giocarsela con Honda e Ducati, le due moto da battere (soprattutto la giapponese), e quello di Jerez sarà quindi un weekend molto importante per il proseguo della stagione, giunta già al suo quarto appuntamento: «Jerez è una pista che mi piace molto, ho fatto delle belle fare e sarei felice se tornassi sul podio. Io e la mia squadra lavoreremo sodo per trovare il migliore setup e per capire il comportamento della moto con il nuovo asfalto. Lunedì, inoltre, ci sarà un test importante. Voglio migliorare e lottare per questo campionato». In Spagna, Valentino Rossi ha vinto per ben 7 volte, anche se l’ultimo successo risale al 2016.

