Video/ Carpi Empoli (0-0): highlights della partita (Serie B 39^ giornata)

Video Carpi Empoli (risultato finale 0-0): highlights della partita, valida nella 39^ giornata del campionato di Serie B. Solo pareggio a reti bianche al Cabassi.

02 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Allo Stadio Sandro Cabassi le formazioni di Carpi ed Empoli non vanno oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. In generale la partita non verrà di sicuro ricordata per le emozioni regalate dalle due squadre scese in campo dato che, a parte lo squillo iniziale di Caputo per i toscani e gli spunti di Saric per gli emiliani, bisogna aspettare solamente l'ultima mezz'ora del secondo tempo perchè la sfida si vivacizzi: nel finale infatti ancora Caputo e Donnarumma si affacciano in avanti mentre il loro portiere Gabriel deve evitare il peggio al 62', con Verna a mettere i brividi all'83'. Il punto conquistato da ciascuna compagine permette rispettivamente al Carpi di portarsi a quota 51 ed all'Empoli di raggiungere i 78 punti in classifica.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come sia il Carpi che l'Empoli non abbia prevalso nettamente sull'altra ed il pareggio sia stato quindi un risultato giusto. Meglio gli azzurri in palleggio guardando l'804 a 289 nei passaggi e cross fatti, 9 a 8 con 3 per Melchiorri, ma gli uomini di mister Calabro si sono distinti per contrasti, 6 a 5, e conclusioni, 13 a 9 totali dei quali 2 destinati nello specchio della porta per Saric. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Empoli è stata la squadra più fallosa visto il 14 a 9 nei falli e l'arbitro Balice, della sezione di Termoli, ha estratto il cartellino giallo un'unica volta in tutto il match ammonendo solamente Krunic proprio tra le fila degli ospiti.

