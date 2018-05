Video/ Entella Ascoli (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata)

Video Entella Ascoli (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 39^ giornata di Serie B. Monachello e Petkovic decidono il match.

02 maggio 2018 Fabio Belli

Video Entella Ascoli (LaPresse)

Un punto che rischia di servire a poco nella corsa salvezza di Entella e Ascoli, che restano a rischio retrocessione diretta ma al tempo stesso agganciano l’Avellino, fermato in casa dal Cittadella. Ora sono in tre a 41 punti, al momento retrocederebbe l’Ascoli ed irpini e liguri si giocherebbero la permanenza in cadetteria ai play out. Sfida che inizia molto male per l’Entella, che subisce clamorosamente gol al 16’ a causa di un errore del portiere Iacobucci, che si lascia sfuggire di mano il pallone e vede Monachello depositare comodamente in rete il vantaggio marchigiano. La partita resta equilibrata, ma l’Entella cambia letteralmente marcia ad inizio ripresa, trovando il gol grazie a Petrovic, bravo a girare di testa in rete un cross di Icardi.

ROSSO A ICARDI

Al 13’ proprio Icardi è protagonista di un episodio decisivo della partita: già ammonito, cade in area lanciato a rete sull’uscita bassa del portiere ascolano Agazzi. L’arbitro è deciso nel valutare la simulazione e il secondo giallo costa l’espulsione a Icardi. L’Entella resta in dieci, Cosmi deve sostituire Agazzi infortunatosi nell’azione col portiere di riserva, Lanni. E l’Ascoli va subito vicino al nuovo vantaggio con un palo colpito da Addae Il finale di partita vede la formazione bianconera occupare in maniera costante la metà campo ospite, ma l’Entella riesce a serrare le fila in difesa e anzi al sesto dei 7’ di recupero concessi dall’arbitro, va vicina al sorpasso con una insidiosa conclusione “strozzata” di Petrovic. Finisce 1-1 e per la salvezza è ancora bagarre.

